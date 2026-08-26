中日が阪神に4対0で完封勝利
先発投手：中日は涌井秀章が6回0失点の好投（5安打3奪三振）、阪神の伊藤将司は5回1/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：中日が1点を追加 5回裏：中日が1点を追加 6回裏：中日が1点を追加 注目選手：中日の福永裕基が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、中日のM・サノーが1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|112
|63
|48
|1
|.568
|-
|2
|巨人
|114
|61
|51
|2
|.545
|2
|3
|DeNA
|113
|50
|60
|3
|.455
|12
|4
|ヤクルト
|112
|50
|61
|1
|.450
|13
|5
|中日
|116
|50
|65
|1
|.435
|15
|6
|広島
|109
|45
|60
|4
|.429
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|113
|70
|41
|2
|.631
|-
|2
|西武
|117
|66
|48
|3
|.579
|5
|3
|日本ハム
|117
|63
|53
|1
|.543
|9
|4
|オリックス
|115
|55
|58
|2
|.487
|16
|5
|ロッテ
|110
|51
|56
|3
|.477
|17
|6
|楽天
|112
|44
|67
|1
|.396
|26