「バイクは好きだけど、重くて取り回しが…」「おしゃれな見た目と軽快な走りを両立したい！」そんなあなたの悩みを解決する一台が登場しました。Thunder-FTS250は、常識を覆す127kgの軽さと、パワフルな250ccエンジンを兼ね備えた、まさに新時代のストリートバイクです。この革新的な一台が、あなたの街乗りや休日の過ごし方をどう変えるのか、その知られざる魅力を徹底解剖します。



## 都会を駆け抜ける新星：Thunder-FTS250の魅力とは



バイクを単なる移動手段ではなく、ライフスタイルの一部として楽しみたい――そんなあなたの心に響く一台が、いよいよ登場します。日本のカスタムカルチャーから生まれたモーターサイクルブランド、Thunder Motorcyclesが送り出す新型ストリートトラッカー「Thunder-FTS250」。その魅力に、私がぐっと惹きつけられたポイントを深掘りしていきましょう。



## ファッションと融合する「NARROW」なスタイリング



まず、このバイクの第一印象は「洗練されていて、とてつもなく軽快そう！」というものでした。Thunder-FTS250は、「ファッションセンスに溢れるユーザー層に向けた、NARROW（軽量）な都会派バイク」をコンセプトに開発されたとのこと。車名の「FTS」が「ファッション＆フラットトラック・ストリート」に由来すると聞けば、その狙いは明確です。



男女を問わず、幅広い世代のおしゃれなライダーをターゲットにしているというだけあって、そのルックスはまさに都会のストリートに溶け込みながらも、確かな存在感を放ちます。カフェの前に停めても、路地裏の風景にも、自然と馴染んで絵になる。そんなバイクを求めている方には、まさに理想的な選択肢ではないでしょうか。







## 想像を超える軽快さとパワフルな走り



「ファッショナブルだからといって、非力では困る！」そんな声に応えるかのように、FTS250は走りの性能にも一切の妥協がありません。私が特に注目したのは、その圧倒的な車体重量です。



### 驚異の127kg！取り回しの良さ



なんと、車体重量はわずか127kg。これは一般的な国産スクーターにも匹敵する数値で、取り回しの良さは想像に難くありません。駐輪場での出し入れや、Uターン、信号待ちからの発進など、日常のあらゆるシーンでその軽快さを実感できるでしょう。



### 扱いやすい249cc水冷単気筒エンジン



しかし、軽さだけではありません。心臓部には、水冷4ストローク単気筒249ccエンジンを搭載。電子制御式のため、誰にでも扱いやすい特性で、特に中低速域のトルク性能を重視しているため、市街地でのストップ＆ゴーも非常にスムーズ。パワフルでありながら、決して乗り手を選ばない優しさを持ち合わせていると感じました。



さらに、高速道路の走行も可能な250ccという排気量は、車検の煩わしさがないのも大きなメリット。日常の通勤・通学から、週末のちょっとした遠出まで、この一台でこなせる懐の深さがあります。低速域から高速走行までをカバーする6速ミッションも、ライダーの意のままに操る楽しさを提供してくれるでしょう。



### 安全で快適な足回り



FTS250は、その軽快な走りを支える足回りにもこだわりが満載です。



強固かつ軽量な車体構造: クロモリフレームとアルミスイングアームの採用で、高い剛性と軽量化を両立。

安心のブレーキシステム: 前後には260mm/220mmの大型ディスクブレーキを採用し、さらにABS（アンチ・ブレーキロック・システム）を標準搭載。急な制動時にもタイヤのロックを防ぎ、安全性を高めてくれます。

タフな足元: 市街地走行はもちろん、本格的なダート走行も視野に入れたファットな前後18インチタイヤを装備。見た目の迫力だけでなく、安定した走りを約束します。



まるでダートトラックレーサーのような、力強くもシンプルなマフラーデザインも、ストリート系ファッションとの相性を考え抜かれたディテール。レッドとブラックの2色のカラーバリエーションも、どちらも魅力的で迷ってしまいそうです。







## Thunder Motorcycles Japanが描く未来



Thunder Motorcyclesは、単なるバイクメーカーではありません。日本のカスタムカルチャーから生まれたこのブランドは、「乗る人のライフスタイルに寄り添う一台をつくること」そして「バイクを通じた人と人とのつながりや、走ることをきっかけに広がる時間や体験」を重視しています。



2021年に自社工場を整備し、車両の設計から組み立て、品質管理までを一貫して行う体制を確立。これにより、彼らが目指す「ものづくりとしてのプライド」が、FTS250という形になって具現化されていると言えるでしょう。



### 代表からのメッセージ：「バイクの面白さ」を再構築







代表の野呂裕二氏のメッセージからは、このバイクにかける情熱と、時代を超えたビジョンが強く伝わってきます。



「昔を懐かしむためのバイクでもありません。僕がもう一度つくりたかったのは、あの頃の 『バイクってこんなに面白いんだ』と感じた熱量です」



ストリートファッションとフラットトラックの融合。まったく異なるカルチャーが一つになった、あの時代の熱狂を現代に再構築するという彼の言葉は、FTS250が単なるレトロ志向ではない、新しい時代のストリートバイクであることを示唆しています。街で格好良く、停めてあっても絵になる。そして何より、乗った瞬間に軽くて、楽しくて、もっと走りたくなる――そんなバイクを、今の時代に合わせて形にしたのがこの「FTS250」なのです。



## 価格と予約情報：あなたの日常を豊かにする投資



Thunder-FTS250のメーカー希望小売価格は815,000円（消費税10%込価格896,500円）です。（※保険料・税金・登録などに伴う諸費用は含まれません。）



250ccクラスとしては決して安価ではありませんが、自社工場での一貫生産による品質管理、他にはない独自のコンセプト、そして「ファッション」と「走り」を高いレベルで融合させた唯一無二の存在感を考えれば、この価格は十分納得できるものだと感じます。単なる移動手段ではなく、あなたの日常に「彩」と「楽しさ」を加えてくれるライフスタイルを豊かにする投資として捉えることができるでしょう。



予約販売は2026年8月25日（火）より、全国のThunder Motorcycles Japan販売代理店にて開始*されます。この特別な一台をいち早く手に入れたい方は、ぜひ販売店に問い合わせてみてください。



メディア関係者やインフルエンサーの方には、広報車両の貸し出しも行っているとのこと。実際に乗って、このバイクの魅力を体験できるチャンスです。詳細は、Thunder Motorcycles Japan公式サイトからお問い合わせください。



## まとめ：FTS250で始まる、新しいバイクライフ



Thunder-FTS250は、軽量で扱いやすい車体、パワフルな走りの性能、そして都会に映える洗練されたスタイリングを兼ね備えた、まさに現代のストリートバイクの理想形と言えるでしょう。



あなたの日常に、FTS250が加わったらどんな「彩」が生まれるでしょうか？週末のカフェツーリング、仕事帰りの寄り道、仲間とのツーリング、あるいは一人で気ままに街を流す時間。このバイクは、あなたのライフスタイルに新たな楽しさと感動をもたらしてくれるはずです。



もしあなたが、ファッションも走りも妥協したくない、自分らしいバイクライフを求めるライダーなら、Thunder-FTS250はきっと、あなたの新しい相棒となるでしょう。ぜひ、この新星の登場に注目してみてください。



## Thunder-FTS250 主要諸元



| 項目 | 仕様 |

| :----------- | :------------------------ |

| 全長 | 2060mm |

| 全幅 | 820mm |

| 全高 | 1150mm |

| ホイールベース | 1385mm |

| 最低地上高 | 240mm |

| シート高 | 820mm |

| 重量(乾燥) | 127kg |

| エンジン型式 | 水冷4サイクル単気筒 SOHC 2バルブ |

| 総排気量 | 249cc |

| ボア×ストローク | 72.0mm × 61.2mm |

| 圧縮比 | 11.3 |

| 最高出力 | 21.5kW/ 9500rpm |

| 最大トルク | 22.5Nm/ 7200rpm |

| 燃料供給装置 | 電子制御式インジェクション |

| 始動方式 | セルフスターター |

| 点火方式 | ECU |

| 潤滑油容量 | 1.6L |

| 燃料タンク容量 | 10.2L |

| 変速機形式 | 6段リターン |

| シャシー形式 | ハイカーボン・スチール |

| サスペンション | （前）41mmフォーク（後）ミッドレンジ・ショックアブソーバー |

| ブレーキ形式 | （前）260mmディスク［ABS］（後）220mmディスク［ABS］ |

| タイヤサイズ | （前）120/80-18（後）130/80-18 |



※改良のため仕様および外観は予告なく変更することがあります。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。