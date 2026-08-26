残暑厳しい毎日、水分補給は欠かせません。でも、もしもの災害時にも役立つアイテムが、いつもの日常に溶け込んでいたらどうでしょう？ カナダ発のドリンクウェアブランド「asobu」は、そんな驚きと安心を提案します。あなたのマイボトルが、おしゃれな日常使いから「まさかの防災」へと変わる「フェーズフリー」の魅力を、この記事で徹底解説します。

毎日が備えに変わる！asobuの「フェーズフリー」という新常識

まだまだ厳しい残暑が続き、9月1日の「防災の日」が近づく今、私たちは「水分補給」と「防災」という二つのテーマを同時に考える機会が増えています。そんな現代のニーズに寄り添うのが、ドリンクウェアブランド「asobu（アソブ）」が掲げる「毎日使うことが、そのまま備えになる」というコンセプトです。

「フェーズフリー」とは？日常と防災の境界線をなくす考え方

asobuが提案する「フェーズフリー」とは、「普段使いできるものが、そのまま災害時にも役立つ」という、これまでにない防災の形を指します。従来の防災用品が「しまい込まれていざという時に見つからない」という課題を抱えていたのに対し、asobuのマイボトルなら、その心配は無用です。

毎日持ち歩き、おしゃれに水分補給。熱中症対策も万全です。災害時には、清潔な飲料水を確保するための大切なツールとして活躍します。

「かわいいから持ち歩く」という日常の習慣が、知らず知らずのうちに熱中症対策となり、さらに「もしもの備え」につながる。この新しい価値観は、機能性だけでなく、「愛着」が私たちの暮らしと防災をより身近なものにしてくれるasobuの哲学が凝縮されています。

日常を彩り、もしもに安心を。asobuの注目アイテムラインナップ

asobuの魅力は、その優れた機能性だけでなく、思わず手に取りたくなる遊び心あふれるデザインにもあります。特に人気のアニマルモチーフ「Bestie（ベスティ）」シリーズは、見ているだけで心が和むことでしょう。2026年9月に開催される「LIFE × DESIGN2026」では、さらに魅力的な新商品がお披露目される予定です。

asobu Bestie（アソブ ベスティ）

asobuの代名詞ともいえる、キュートなアニマルモチーフのマイボトルです。たっぷり入る460mlは、オフィスやちょっとしたお出かけに最適。高い保冷・保温性能で、季節を問わず飲み頃温度をキープします。

容量: 460ml

本体価格: 5,995円(税込)

asobu mini bestie（アソブ ミニベスティ）

まるでチャームのようなミニサイズのボトル。ちょっとした水分補給や、薬を飲む際にも便利です。新キャラクターの登場も予定されており、コレクションする楽しみも増えそうです。

容量: 200ml

本体価格: 5,500円(税込)

asobu Bestie FoodJar（アソブ ベスティフードジャー）

そして今回、新たに登場するのが「フードジャー」です。温かいスープや冷たいデザートを携帯できるこのアイテムは、ランチタイムを豊かにするだけでなく、災害時には温かい食事を提供できる大切なツールにもなります。600mlというしっかりとした容量も魅力的です。

容量: 600ml

本体価格: 7,260円(税込)

これらのアイテムは、価格だけを見ると少し高価に感じるかもしれません。しかし、そのデザイン性、機能性、そして何よりも「フェーズフリー」という安心感を考えれば、長く愛用できる「相棒」として、十分その価値があると言えるでしょう。

asobuアイテムで新しいライフスタイルを始めよう！

asobuの魅力的なアイテムたちは、全国の雑貨店やライフスタイルショップ、そしてECサイトなどで手に入れることができます。お気に入りのasobuアイテムを見つけて、日常の水分補給をもっと楽しく、もっと安心できるものに変えてみてはいかがでしょうか。

未来を先取り！LIFE × DESIGN 2026でasobuの新作をチェック

asobuのアイテムに興味を持った方に朗報です。株式会社フォルムは、2026年9月2日(水)から4日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第20回LIFE × DESIGN2026」に出展します。この見本市では、今回ご紹介した「フードジャー」の新商品や、「mini bestie」の新キャラクターが初披露されるとのこと。実際に手に取ってasobuの魅力を体験できる貴重な機会です。

開催概要

名称: 暮らし方から住まいをデザインするリノベーションの見本市 第20回LIFE × DESIGN

会期: 2026年9月2日(水)～9月4日(金)

9月2日～3日 10:00～18:00

9月4日 10:00～17:00

同時開催: 第102回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2026 など

会場: 東京ビッグサイト(西1・3・4ホール、アトリウム)

asobu出展ブース: 西1-T10-06

asobuを生み出す「株式会社フォルム」について

この魅力的なドリンクウェアブランド「asobu」を日本で展開しているのは、千葉県に本社を置く株式会社フォルムです。彼らは、asobuを通じて単なる製品提供に留まらず、私たちの暮らしに新しい価値観とライフスタイルを提案しています。

まとめ：日常に安心を、asobuと共に

「毎日使う」ことが、あなたの健康を守り、そして「もしもの備え」にもなる。asobuのマイボトルは、そんな賢くて、しかも可愛らしいフェーズフリーなライフスタイルを実現してくれます。残暑対策と防災意識が高まるこの時期に、ぜひasobuのアイテムを手に取って、あなたの日常をより豊かに、より安心できるものに変えてみてはいかがでしょうか。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。