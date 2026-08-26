住宅業界に新常識！「水風呂付き住宅」で顧客の心をつかむ次世代提案とは

近年、心身のリフレッシュを求める人々の間でサウナブームが加速しています。しかし、その「ととのい」体験を、わざわざ施設まで足を運ばず、自宅で毎日味わえるとしたらどうでしょうか？

今、住宅業界では「自宅にサウナ」というニーズが、さらに一歩進んだ「水風呂まで完備した本格的なサウナ空間」へと進化を遂げています。この新しいトレンドは、住宅メーカー・工務店にとって、他社との差別化を図り、顧客の心をつかむ絶好の機会となるでしょう。

自宅サウナの常識が変わる？「水風呂付き」住宅が新たなトレンドに

単に自宅にサウナを置くというレベルではなく、サウナ、水風呂、そして休憩スペースまで含めた「サウナのある暮らし」そのものを住まいに組み込む。この次世代の住宅スタイルを提唱するのが、「kokolo sauna (ココロサウナ)」です。

「kokolo sauna」とは？ – 本格的な“ととのい”体験を自宅で

「kokolo sauna」を展開するINSIGHT WORKS株式会社は、NOT A HOTELやカトープレジャーグループといった一流の宿泊・温浴施設にサウナやチラー水風呂を提供してきた実績を持つプロフェッショナル集団です。最近では、施主さん自身が「kokolo saunaのサウナが欲しい」「水風呂も導入したい」と、ブランド名を指定して相談してくるケースが増えているほど、その提案する「サウナのある暮らし」は多くの人の憧れとなっています。

自宅サウナへのニーズが多様化し、より本格的な体験を求める声が高まる中、「kokolo sauna」は、サウナ本体だけでなく、水風呂、休憩スペース、そしてそのスムーズな動線までを住まいの一部として設計するという、一歩進んだ提案を始めています。

究極の「ととのい」を叶えるチラー水風呂の秘密

サウナ愛好家にとって、「サウナ→水風呂→休憩」という一連の流れこそが「ととのう」ための黄金ルートです。特に水風呂は、熱くなった体をクールダウンさせ、深くリラックスするための不可欠な要素。しかし、自宅で本格的な水風呂を用意するのは、特に夏場は水温維持が難しく、課題が多いのが実情です。

そこで「kokolo sauna」が展開しているのが、チラー水風呂です。

このチラー水風呂は、業務用でも使われる冷却技術を応用し、季節を問わず常に安定した冷たい水温を保つことを可能にします。これにより、自宅でもまるでプロのサウナ施設にいるかのような、質の高い水風呂体験ができるようになるのです。

リビングの隣に設けられたプライベートサウナでじっくり汗を流し、すぐ隣に設計されたキンキンに冷えた水風呂へ。そして、心地よい風が吹き抜ける休憩スペースで深く深呼吸する……。こんな理想的な「ととのい」が、自宅でいつでも叶うとしたら、日々の生活はどれほど豊かになるでしょうか。

住宅メーカー・工務店が「kokolo sauna」を導入すべき理由

住宅に求められる価値は、広さやデザインといった物理的な要素だけでなく、「その家でどんな時間を過ごせるか」という「体験価値」へとシフトしています。「kokolo sauna」が提供する「サウナのある暮らし」は、まさにこの新しい価値観に応えるものです。

住宅メーカーや工務店にとって、この「サウナ・水風呂一体型住宅」の提案は、以下のような大きなビジネスチャンスをもたらします。

他社住宅との明確な差別化

住宅の付加価値向上

サウナ好きの施主への提案力強化

ライフスタイルまで踏み込んだ、深い顧客提案

モデルハウスや住宅展示場における、記憶に残る新しい体験価値の創出

サウナの導入は専門知識が必要ですが、「kokolo sauna」は製品選定から施工、アフターサポートまで、その専門性を活かした包括的なサポート体制を構築しています。

導入事例に見る「サウナのある暮らし」の広がり

「kokolo sauna」はすでに、多様な住宅空間でその価値を証明しています。

：愛知県豊田市の総合住宅展示場では、家庭用サウナ「CUBE-3B」とチラー水風呂「Hagoromo1s」を導入。来場者に具体的なイメージを提供しています。：新築時にサウナと水風呂を取り入れた事例では、子育て世代から「施設へ行く時間を確保しにくい中でも、自宅なら隙間時間で楽しめる」という喜びの声が上がっています。：正規代理店である株式会社鈴木工務店は、宮城県多賀城市の賃貸住宅に屋内用サウナを導入し、新たな魅力として展開。賃貸市場にもサウナの波が来ています。

戸建てからモデルハウス、そして賃貸まで、「サウナのある暮らし」の選択肢は、着実に広がりを見せているのです。

モデルハウスに導入された室内サウナ

賃貸マンションに導入された室内サウナ

多様なサウナ設置事例

信頼を支える製品開発と盤石なサポート体制

「kokolo sauna」の強みは、サウナ製品だけでなく、チラー水風呂も自社ブランドで展開している点にあります。現在もチラー水風呂「Hagoromo1s」シリーズに加え、オリジナルの新型チラーや新型バスタブの開発も進めており、常に進化を止めない開発姿勢がより質の高い「サウナのある暮らし」を実現するための選択肢を広げてくれるでしょう。

開発中の新型水風呂イメージ

グループ累計350件以上の導入実績を持つ「kokolo sauna」は、住宅メーカー・工務店が安心して施主へ提案できるよう、万全のサポート体制を整えています。

製品ラインアップ：サウナとチラー水風呂を一括提案可能

全国施工ネットワーク：どこでも安心して導入できる体制

PSE対応：サウナ製品における電気用品安全法への対応

ショールーム：実際の製品見学・体験が可能

導入前相談：設置環境や施工に関する専門的なアドバイス

アフターサポート：導入後の修理・検証体制

さらに、住宅業界で33年の経験を持つ増田文彦氏（元タマホーム専務取締役、元ヤマダホームズ社長）を顧問に迎えたことは、「kokolo sauna」が住宅市場への本格参入をいかに重要視しているかを示す、非常に心強い布陣と言えるでしょう。

住宅業界のベテラン、増田文彦氏が顧問に就任

「サウナのある暮らし」を共に創造するパートナーを募集

「kokolo sauna」は、高まる自宅サウナへの関心と、サウナから水風呂まで含めた住宅ニーズの広がりを受け、現在、「サウナのある暮らし」を共に提案する住宅メーカー・工務店を全国で募集しています。

「住宅にサウナを取り入れたい」「施主への提案前に実物を確認したい」「サウナと水風呂を含めた設置方法を相談したい」とお考えであれば、ぜひ「kokolo sauna」のショールームを訪れてみてください。実際の製品を確認しながら、住宅への設置方法や施工、提案方法について直接相談できる絶好の機会です。

INSIGHT WORKS株式会社 代表取締役の堀 雄太氏も、「単に設備としてサウナや水風呂を販売するのではなく、その先にある『サウナのある暮らし』そのものを住宅の新しい価値として提案していきたい」と語っています。

「家を建てるなら、サウナも。」そんな選択肢が当たり前になり、水風呂まで含めた本格的なサウナ体験を自宅で楽しめる住まい。この新しい時代の幕開けに、あなたも参加してみませんか？

詳細については、「kokolo sauna」まで直接お問い合わせください。

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