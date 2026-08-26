「あの日の興奮、あの場所での感動を、もっと特別なものにしたい──。」

ライブやスポーツ観戦、コンサートで味わう最高の体験は、単にパフォーマンスだけでなく、私たちが座る「観客席」によって大きく左右されることをご存知でしょうか？

今、日本のエンターテインメント市場はかつてないほどの盛り上がりを見せ、施設側には「いかに観客の心を掴み、忘れられない体験を提供するか」が問われています。

そんな時代に、舞台やスタジアムの空間デザインを長年支えてきたコトブキシーティング株式会社が、まさに「観客席」の未来を紐解く専門カタログ「Stadium＆Arena」を発行します。この一冊が、あなたの施設の集客力と観客体験を最大化するヒントに満ちている理由を深掘りしていきましょう。

観客席がエンタメ体験を彩る時代へ

近年、国内のライブ・エンターテインメント市場は目覚ましい成長を遂げており、2035年には1兆円規模にまで拡大すると予測されています。B.LEAGUEなどのアリーナスポーツ人気や「推し活」市場の盛り上がりも相まって、日本各地で新しいアリーナが誕生し、既存施設の改修も加速しています。

もはや観客席は、ただ座る場所ではありません。最前列の臨場感、グループで楽しめるボックス席、VIP向けのスイートルームなど、その一席一席が、私たちが支払うチケット代に見合った、あるいはそれ以上の「価値ある体験」を提供するための重要な舞台装置なのです。

こうした背景の中で、コトブキシーティングが発行する専門カタログ「Stadium＆Arena」は、まさに現代のニーズに応えるべく誕生しました。

「観客席のバイブル」その全貌

「Stadium＆Arena」カタログは、「プロダクト（製品紹介）」と「納入事例」の二部構成で、スタジアムやアリーナに特化した専門性が光ります。この一冊には、最高の観戦体験を生み出すためのノウハウが凝縮されています。

豊富な納入事例から学ぶ成功の秘訣

このカタログの特に魅力的な点は、日本を代表する5大ドームをはじめ、近年オープンした話題のアリーナ、さらには地方自治体や学校の体育館まで、実に36もの多種多様な施設の納入事例が写真と共に細やかに紹介されていることです。

それぞれの施設で「なぜ、その観客席が選ばれたのか？」その選定理由や、観客席が持つ特徴が解説されており、まるで名建築の設計思想を学ぶかのような読み応えがあります。施設を運営する方々はもちろん、これから新たな施設を計画する方々にとっては、実践的なノウハウが詰まった宝の山に違いありません。

あらゆるニーズに応える約30種のシートラインナップ

もう一つの柱である「プロダクト」パートでは、約30種類もの具体的なイスのラインナップが紹介されています。

コートやステージに最も近い、臨場感あふれる席

家族や友人と一体感を共有できるグループ席

スポンサーやVIPをもてなすための、上質なスイートルーム席

これらは、施設規模、客席の位置、そしてチケット価格といった様々な要素に応じて、ランク別に丁寧に紹介されています。さらに、客席周辺のステージ設備や電動間仕切りといった多様な機能製品まで網羅されており、「観客席を核とした空間づくり」への深い洞察が感じられます。

また、施設の種類や用途に応じた客席レイアウト例、専門的な技術資料、関連する法規までが掲載されており、専門家にとって非常に実用的な資料と言えるでしょう。

100年以上の歴史が培うコトブキシーティングの信頼

コトブキシーティング株式会社は、1914年（大正3年）創業という、実に100年以上の歴史を持つ企業です。公共施設家具事業を中心に、文化・スポーツ・教育施設、そして議場向け家具の製造・販売を手掛けてきた彼らの実績は、まさに日本の公共空間の歴史と共に歩んできたと言っても過言ではありません。

彼らが単なる椅子メーカーに留まらず、今回のような専門性の高いカタログを発行できるのは、長年の経験から培われたノウハウと、常に変わりゆく市場のニーズを的確に捉える力があるからでしょう。私たちが普段目にする「当たり前」の座席にも、実は彼らの培ってきた技術と、利用者の快適性を追求する深い想いが込められているのです。

この専門カタログ、どうすれば手に入る？

この画期的な専門カタログ「Stadium＆Arena」は、2026年8月26日に発行されます。

スタジアムやアリーナを運営するチームや自治体、管理者の方々

施設の建築・設計に携わるプロフェッショナルの方々

未来のエンタメ施設に興味のある全ての方

カタログの請求は、コトブキシーティング株式会社の公式サイトにある「お問い合わせフォーム」から可能です。「お問い合わせ内容」欄に「スタジアム＆アリーナ専門カタログ請求」と明記して、必要事項を入力してください。

まとめ：観客席から見据えるエンタメの未来

ライブ・エンタメ市場の拡大は、私たちの生活をより豊かにし、感動と興奮をもたらしてくれます。その中心にある「観客席」が、これほどまでに進化し、私たちの体験を深めるための重要な要素となっていることに、改めて驚きと期待を抱きました。

コトブキシーティング株式会社が提供するこの専門カタログは、まさに「未来のスタジアム・アリーナ」をデザインするための羅針盤となるでしょう。単に座る場所を提供するだけでなく、その空間で生まれる「体験」そのものをデザインする。そんな彼らの挑戦が、これからの日本のエンタメシーンをさらに盛り上げていくことを期待せずにはいられません。

皆さんもぜひ、この専門カタログを通じて、観客席の奥深い世界に触れてみてはいかがでしょうか。

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