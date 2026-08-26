元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「球界切っての武闘派のお二人が集結! 放送ギリギリ!? 巨人時代のエピソードもたっぷりお話ししていただきました!」に出演。西武から巨人へ移籍した直後、先輩たちから食事に誘われた際の心境を振り返った。

巨人移籍後の心境を大久保博元氏が振り返る

西武から巨人へ移籍した当時、西武時代のキャラクターのままでいることはできないと思っていたという大久保氏。そして移籍直後のあるエピソードを振り返っていくことに。

移籍してすぐに熊本を訪れた際、巨人のチームメイトたちが食事に誘ってくれたそうで、まず宮本和知氏から「メシ行くぞ」と声をかけられたものの、大久保氏は「いや、これ踏み絵だな」と警戒し、断ったという。その理由について、「巨人にトレードになってすぐメシ行ったら、『こいつ調子いいやつだ』と思われるな」と当時の心境を説明する。

すると今度は、エレベーターを降りたところで吉村禎章氏と遭遇。「何してんねん、お前。メシ行くか」と誘われたというが、大久保氏はここでも「これ2人目の踏み絵か」と疑ったという。これに岡田圭右(ますだおかだ)は「何のトラップをかけてくんの?」「試されてるな、じゃないのよ(笑)」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

その翌日には、食事の席で駒田徳広氏、岡崎郁氏と同じテーブルになる機会が。「謙虚なふりは得意」だという大久保氏は端のほうで食事をしていたが、駒田が「デーブ来いよ」と声をかけてくれ、試合で初球のカーブを打ったことについて褒めてくれたという。

ところが、大久保氏はこのやり取りにも「これも踏み絵か」と再び警戒。岡田から「いや、もうええがな。そろそろ素直になったらええがな」とツッコまれたが、大久保氏は「そっからです。駒田さんと岡崎さんの中に入ってから」と、徐々に巨人のチームメイトたちの輪に入っていったことを振り返っていた。