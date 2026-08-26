元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「球界切っての武闘派のお二人が集結! 放送ギリギリ!? 巨人時代のエピソードもたっぷりお話ししていただきました!」に出演。西武から巨人へ移籍した直後、先輩たちから食事に誘われた際の心境を振り返った。
巨人移籍後の心境を大久保博元氏が振り返る
西武から巨人へ移籍した当時、西武時代のキャラクターのままでいることはできないと思っていたという大久保氏。そして移籍直後のあるエピソードを振り返っていくことに。
移籍してすぐに熊本を訪れた際、巨人のチームメイトたちが食事に誘ってくれたそうで、まず宮本和知氏から「メシ行くぞ」と声をかけられたものの、大久保氏は「いや、これ踏み絵だな」と警戒し、断ったという。その理由について、「巨人にトレードになってすぐメシ行ったら、『こいつ調子いいやつだ』と思われるな」と当時の心境を説明する。
すると今度は、エレベーターを降りたところで吉村禎章氏と遭遇。「何してんねん、お前。メシ行くか」と誘われたというが、大久保氏はここでも「これ2人目の踏み絵か」と疑ったという。これに岡田圭右(ますだおかだ)は「何のトラップをかけてくんの?」「試されてるな、じゃないのよ(笑)」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
その翌日には、食事の席で駒田徳広氏、岡崎郁氏と同じテーブルになる機会が。「謙虚なふりは得意」だという大久保氏は端のほうで食事をしていたが、駒田が「デーブ来いよ」と声をかけてくれ、試合で初球のカーブを打ったことについて褒めてくれたという。
ところが、大久保氏はこのやり取りにも「これも踏み絵か」と再び警戒。岡田から「いや、もうええがな。そろそろ素直になったらええがな」とツッコまれたが、大久保氏は「そっからです。駒田さんと岡崎さんの中に入ってから」と、徐々に巨人のチームメイトたちの輪に入っていったことを振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。