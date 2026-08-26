「腸活は気になるけど、なかなか続かない…」「美味しくないと意味がない！」そんな風に感じていませんか？毎日の習慣にするなら、やっぱり美味しくて手軽なものが一番ですよね。あの英国王室御用達＜トワイニング＞から、そんな願いを叶える画期的な新商品が登場しました。飲むだけで美味しくお腹の調子を整える「腸活ミルクティー」で、あなたのティータイムが健康習慣へと生まれ変わります！

毎日のティータイムが健康習慣に！トワイニング「腸活ミルクティー」

日々の生活の中で、私たちの健康を支える「腸活」。最近では様々な商品が登場していますが、今回は、紅茶の老舗ブランド＜トワイニング＞が提案する、全く新しい腸活習慣をご紹介します。ただ美味しいだけでなく、私たちの体の中から健康をサポートしてくれる、まさに“カラダにおいしい”特別な一杯です。

「THE BETTER 腸活ミルクティー」に大容量の袋タイプが新登場

「腸活ミルクティー」と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか？美味しい紅茶と健康習慣がどう結びつくのか、興味を惹かれますよね。今回発表されたのは、＜トワイニング＞が展開するインスタントティーシリーズ「THE BETTER（ザ・ベター）」からの新展開。これまでのスティックタイプに加え、毎日の習慣にしやすい大容量の袋タイプ（140g）が仲間入りしました。これで、あなたのティータイムがより豊かで健康的なものになること間違いなしです。

これまでの「腸活」といえば、ヨーグルトやサプリメントなどを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、大好きな紅茶を飲むだけでそれが叶うとしたら？こんなに嬉しいことはありませんよね。

注目は「イヌリン」の力！機能性表示食品の秘密

この「腸活ミルクティー」がただの美味しいミルクティーではない一番の理由は、機能性表示食品であること。そして、その機能性の核となるのが「イヌリン」という成分です。

イヌリンとは、ゴボウやチコリなどに多く含まれる水溶性食物繊維の一種。私たちの体内で消化されにくく、大腸まで届いて善玉菌の代表格であるビフィズス菌のエサとなることで知られています。

この働きによって、私たちの体で何が起こるかというと…

* ビフィズス菌が増える

* 腸内フローラが改善される

* お腹の調子が整えられる

つまり、私たちの腸内環境をより良い状態に導いてくれる、まさに「腸のお掃除屋さん」のような存在なのです。この「腸活ミルクティー」なら、1杯（約15.6g）あたりにイヌリンを5gも配合。これなら、意識せずとも手軽に腸活習慣を取り入れられますね。

こだわりの味わいと抜群の使いやすさ

せっかく腸活ができると言っても、味が美味しくなければ続きません。ご安心ください、そこはさすが＜トワイニング＞です。

このミルクティーは、紅茶本来の濃厚なコクと香りをしっかりと感じられるように作られています。そして、ポイントは「甘さ控えめ」に仕上げられていること。甘すぎるのが苦手な方でも、食事と一緒に楽しみたい方でも、毎日飽きずに続けやすいでしょう。

さらに、使いやすさも抜群。なんと水にもサッと溶けるので、ホットでもアイスでもお好みのスタイルで楽しめます。

朝の目覚めに温かい一杯

午後のリフレッシュにひんやりアイスティー

夜のリラックスタイムにゆったりと

と、一日を通して様々なシーンで活躍してくれること間違いなしです。新登場の袋タイプは、毎日の習慣として取り入れるのにぴったりですね。

毎日のライフスタイルに寄り添う、賢い選択

この「腸活ミルクティー」は、忙しい現代人のライフスタイルにそっと寄り添ってくれる存在です。手軽に作れて、美味しく、しかも健康に良い。まさに一石三鳥のアイテムと言えるでしょう。ただし、良いものだからといって飲みすぎは禁物。一日摂取目安量15.6gを守って、健やかな腸活を続けてくださいね。

気になる価格と購入方法

気になる価格は、税込594円（本体：550円）。内容量140gで約9杯分（15.6g/杯）と考えると、1杯あたり約66円。機能性表示食品でありながらこの価格は、非常にコストパフォーマンスが高いと感じます。毎日気軽に続けられる価格設定は嬉しいポイントですね。

発売は2026年9月1日（火） より順次、全国のスーパーマーケットなどで手に入れることができます。店頭に並ぶ時期は店舗によって異なるそうなので、お近くのスーパーマーケットでぜひチェックしてみてください。

この素晴らしい商品を世に送り出すのは、英国王室御用達トワイニング紅茶の日本輸入総代理店である片岡物産株式会社。長年の紅茶の歴史と品質へのこだわりが、この新しい健康飲料にも息づいています。商品に関するお問い合わせは、片岡物産 お客様相談室（フリーコール 0120－941440）まで。

美味しく、楽しく、そして健やかに。新しい腸活習慣を始めよう！

「美味しいものを我慢する」というイメージが強かった健康習慣ですが、この＜トワイニング＞THE BETTER「腸活ミルクティー」は、その常識を覆してくれます。芳醇な紅茶の香りに包まれながら、美味しく腸活ができる。こんなに魅力的な選択肢を、見逃す手はありません。皆さんもぜひ、この新しい腸活ミルクティーで、カラダの内側から健康と美しさを育むティータイムを始めてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。