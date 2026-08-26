元プロ野球選手の駒田徳広氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「球界切っての武闘派のお二人が集結! 放送ギリギリ!? 巨人時代のエピソードもたっぷりお話ししていただきました!」に出演。巨人時代、怠慢とも取られかねない走塁をしてしまった際に、藤田元司監督から直接呼び出されたエピソードを振り返った。

藤田元司監督は駒田徳広氏を呼び出し…

駒田氏は藤田監督について、王貞治氏の監督時代と比べて「もうちょっと緩めてくれる」と回想。「『今、何時や?』って聞かれて、『3時10分です!』って。『お前、時計も読めるのか』っていうぐらいで褒めてもらいました」と、その人柄を振り返った。

一方で、デーブ大久保氏が「キレたらヤバいんすよね」「僕もキレられた。怒られた。ヤバかったですね」と話すと、駒田氏は「(怒られるようなことを)俺はやってないから」と断りつつ、ヤクルト戦でのある出来事を回想。

その試合で、駒田氏は会心の当たりを放ったものの、打球は二塁手の正面へ。「なんや、正面や」と思った瞬間に走るスピードを緩めてしまったという。しかし、二塁手が打球をはじき、慌てて走ったもののアウト。「最初にちょっと気抜いたからあかんかった」と振り返った。

こうしたプレーをすると、普段はヘッドコーチや打撃コーチ、守備コーチらが注意に来るといい、駒田氏も「誰が来んのかな?」と思っていたという。ところが、この日は藤田監督本人から「こっち来い」「お前、ここ来い」と呼び出された。

駒田氏は「うわ……」と思いながら藤田監督のもとへ向かったそうで、「背中に“しまった”って書いてある」と当時の自身を表現。すると藤田監督は試合を観ながら、「でもな、まだ試合4回だからな。勝負これからだからな」と声をかけたという。

頭ごなしに叱責するのではない藤田監督の言葉について、駒田氏は「これからちゃんとしますっていう気にさせられる」と説明。「頭ごなしに怒られてる時って、大体活躍してないんです、僕は」と自身の性格も交えながら振り返っていた。