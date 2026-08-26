ザ・ウィークエンド、日本独自企画盤＆東京ポップアップストアを発表

ザ・ウィークエンドの7年ぶりとなる来日公演を記念した日本独自企画盤『AFTER HOURS TIL DAWN COLLECTION』が、2026年9月11日（金）に発売されることが決定した。

さらに、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1-20-6）にて、「AFTER HOURS TIL DAWN TOKYO POP UP STORE」を開催することを発表。9月11日（金）～21日（月・祝）の11:00～20:00にオープンする3フロアにわたる大規模なポップアップストアでは、ここでしか手に入らないツアーグッズや限定コラボレーションアイテム、アパレルなど、貴重なアイテムを多数展開される。

また、『AFTER HOURS TIL DAWN COLLECTION』に加え、ザ・ウィークエンドのこれまでのアルバム作品を、日本限定の帯付きツアー・エディションとしてLPで販売。CDコレクションおよびLPは、東京ポップアップストアにて購入できるほか、全国のCDショップ・オンラインストアなどの通常の音楽販売店でも販売される。なお、ポップアップストアへの入場予約は、ローソンチケットにて近日受付開始予定。

本作『AFTER HOURS TIL DAWN COLLECTION』は、2022年から現在まで進行中の男性ソロ史上最高興収のスタジアム・ツアーとしても記録を残す「AFTER HOURS TIL DAWN TOUR」の世界観を形作る4作品、『AFTER HOURS』『DAWN FM』『THE IDOL』『HURRY UP TOMORROW』を、日本独自企画による特別アートワークとともに各作品ごとにこだわりの曲順構成を採用した来日記念コレクション。さらにボーナス・トラックとして、「Society」、「Closing Night（プロデュース：Swedish House Mafia）」、「In Heaven (Live)［ザ・ウィークエンドによるデヴィッド・リンチ『In Heaven (Lady in the Radiator Song)』のカバー］」、そして亜蘭知子を迎えた「Out Of Time」の新バージョンを収録。ザ・ウィークエンドがこれまでに描いてきた物語を、日本限定の特別仕様で楽しむことができる。

中でも今回、4作品のアートワークを手掛けるのは、日本を代表する世界的アーティスト、天野喜孝。ザ・ウィークエンドが音楽を通して描いてきた独自の物語と、天野喜孝が長年にわたり培ってきた幻想的かつ唯一無二の世界観が融合し、本コレクションのためだけに特別なビジュアルが制作された。音楽だけでなく、アートの領域においても世界的な存在感を放つ両者による今回のコラボレーションは、7年ぶりの来日を記念する日本限定の特別プロジェクトとして、大きな注目を集めることになりそうだ。

Yoshitaka Amano x The Weeknd

さらに今回、ザ・ウィークエンドと日本の音楽との特別なつながりから、新たなコラボレーションが実現。ザ・ウィークエンドが2022年に発表したアルバム『DAWN FM』の収録曲「OUT OF TIME」は、1983年に発表された亜蘭知子の楽曲「MIDNIGHT PRETENDERS」をサンプリングした楽曲としても知られているが、親日家のザ・ウィークエンドがプライベートでの来日中に際して亜蘭知子がスタジオで再会。サンプリングという形で時を超えてつながっていた両者が、実際に同じスタジオで音楽を制作することとなった。なお、「OUT OF TIME (with 亜蘭知子)」は、9月11日（金）発売の『DAWN FM (AFTER HOURS TIL DAWN COLLECTION)』にも来日記念盤ボーナス・ソングとして収録される。

■ザ・ウィークエンド コメント

「After Hours Til Dawn Tour」のアジア公演を目前に控え、ファンの皆さんのために特別なアルバム・コレクションを作りたいと思いました。この4枚のアルバムは、今回のツアーの世界観を形作るDNAであり、その根幹を成す作品です。アジアで前回ツアーを行ってからの7年間に紡いできた音楽の物語を、ひとつに集約したコレクションになっています。

曲順や収録内容、アートワークに至るまで、すべてのディテールを皆さんのために意図を持ってデザインしました。天野喜孝さんと一緒に仕事ができたことは、本当に光栄でした。彼は、僕が10代の頃からずっと大きな影響を受けてきたアーティストです。『ファイナルファンタジー』や『吸血鬼ハンターD』、そして何より『天使のたまご』での彼の作品は、僕のアニメや映画に対する見方を、そして音楽の聴き方さえも大きく変えてくれました。

自画像をプレゼントしてくれたことをきっかけに始まった友情が、今回の特別なコラボレーションへとつながりました。この作品を通して、天野さんの目を通して見たThe Weekndの世界を皆さんに感じてもらえることを嬉しく思います。彼とコラボレーションする機会を得られたこと、そしてその過程で友情を育むことができたことは、僕にとって決して当たり前のことではなく、これからもずっと大切にしていきたいと思っています。

また、今回のコレクションでは、亜蘭知子さんを迎え、新たに生まれ変わった「Out of Time」をお届けできることも楽しみにしています。この曲は、僕がこれまでに書いた楽曲の中でも特にお気に入りの1曲であり、彼女の魔法がなければ生まれることのなかった作品です。

■天野喜孝コメント

「実際に彼と約10年越しに会う機会があったのですが、僕の過去の古い作品から最新作まで様々な作品を凄くよく見てくれていたことに驚きました。「FINAL FANTASY」を好きでいてくれていることは知っていたけれど、「天使のたまご」の40周年のリマスター版が去年北米で公開されたのまで見てくれていたみたいで、感想を聞いているうちに今回のアートワークの世界観とも繋がったと思います。

The WeekndのMVには夜のシーンが多くて、そこに独特の美しさや孤独、少し危うい雰囲気を感じました。僕自身も夜を象徴的に描いたダークファンタジーの作品を多く手がけてきたので、彼の作品と自分の作品を重ね合わせることにとても自然なつながりを感じました。今回新たに描いたアートワークでは、彼の音楽が持つ「美しいけれど、どこか不穏」という感覚を自分なりの幻想的な世界として表現しました。そして、今回新たに描いた原画の一つには銀箔を使っているものもあります。銀箔は時間が経つにつれて少しずつ黒く変化していくのですが、それも作品の一部として時間の経過とともに表情が変わっていくことを楽しんでもらえたらと思っていますし、今回約10年という時間を経て、The Weekndと一緒に作品を作ることができたことにも不思議な縁を感じています。

時間そのものが、作品に新しい意味や表情を与えてくれるように今回の作品も時間が経つことで見え方が変わっていくものになれば、より面白いと思っています。」

■亜蘭知子コメント

「今年の5月、The Weekndことエイベル・テスファイ氏にお会いする機会がありました。「Out of Time」がリリースされて2年。いつか彼に会ったら、私には直接尋ねてみたいことが二つありました。一つ目は「何故この曲、Midnight Pretendersを選んだのか？」ということ。シングルカット曲でもなく、日本でもあまり知られていなかった亜蘭知子というアーティストのアルバムの中の一曲。誰もが不思議に思ったに違いありません。

エイベル氏は2012年にたまたま訪れていた日本でこの曲に出会い、すぐにでもサンプリングしたい！と思ったのだそうです。しかし、当時の日本ではあまりそのような前例はなかったため、なかなか許諾が下りなかったのだとか。「Out of Time」が世に出るまで、10年もの歳月が流れていたとは・・・？！これには本当に驚きました。彼は会話の中で何度も「Inspiration」という言葉を口にしました。2012年に感じたインスピレーションを形にするまで10年もあきらめずに温め続けていたことにも感動しました。

「Out of Time」の歌詞は「Midnight Pretenders」の女主人公に向けて語りかけているような歌詞にも思えるが・・・あれは意識してそういう歌詞にしたのか？と私が尋ねると、エイベル氏は胸に手を当てて「もちろん！」というように大きくうなずきました。40年の時を超えて「Midnight Pretenders」の物語が「Out of Time」につながっていると思うと本当に感無量でした。

エイベル氏の私に対するリスペクトと感謝の気持ちは本当にこちらが恐縮してしまうほどで、アーティストとして決して成功したとは言えなかった私にとって青天の霹靂でした。誰かにこのような影響を与えていたとは夢にも思いませんでした。こんなに褒めてもらったのは本当に人生で初めてで(笑)、こちらこそ感謝の気持ちでいっぱいです。

６月から始まったワールドツアーではこの「Out of Time」がファンとのコミュニケーションツールとして使われ、客席に降りて行ったエイベル氏がファンにもマイクを向け楽しそうに歌っている場面がとても印象的でした。ジャパンツアーでぜひ生で歌う「Out of Time」を聴いてほしいとエイベル氏。私も今から生の歌声を拝見するのがとても楽しみです。」

＜リリース情報＞

ザ・ウィークエンド

「OUT OF TIME (with 亜蘭知子)」

2026年8月28日（金）デジタル配信リリース

Pre-saveはこちら：https://umj.lnk.to/TW_OOTwTA

ザ・ウィークエンド

『AFTER HOURS TIL DAWN COLLECTION』

2026年9月11日（金）発売

予約はこちら：https://umj.lnk.to/AHTDC_JP

＜イベント情報＞

After Hours Til Dawn Tokyo Pop-Up Store

期間：2026年9月11日（金）～9月21日（月・祝）

営業時間：11:00～20:00

会場：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6

アクセス：

JR山手線「原宿駅」竹下口より徒歩3分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」出口3より徒歩5分

販売商品：ストアオリジナル商品、ツアー商品、コラボレーション商品ほか

※販売アイテムの詳細は後日発表いたします。

入場方法：入場無料

※入場方法等の詳細は後日お知らせいたします。

※混雑緩和のため、一部時間帯において事前予約制を実施する予定です。実施日時および予約方法の詳細は後日お知らせいたします。

＜来日公演情報＞

The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour

2026年9月19日(土) 【追加公演】

2026年9月20日（日）【SOLD OUT】

ベルーナドーム（西武ドーム）

■SPECIAL GUESTS：

Creepy Nuts

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U（9月20日のみ）

※SPECIAL GUESTSの出演は開演時間からを予定。

★The Weeknd 来⽇公演特設サイト https://www.livenationhip.co.jp/allevents/the-weeknd-tickets-ae474869

(問)LIVE NATION H.I.P. 03-3475-9999

主催・招聘・企画・制作：LIVE NATION H.I.P.