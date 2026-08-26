「実は私が、初夏に出産をいたしまして」俳優の満島ひかりが、24日に放送されたTBSラジオの番組『三浦大知のSpacewalk』(毎週月曜22:00～)に音声メッセージを寄せ、第1子の出産を報告した。

満島ひかり

三浦大知も驚き「まさかの出産報告」

パーソナリティを務める歌手・三浦大知に向けて、メッセージを送った満島。その中で、「実は私が、初夏に出産をいたしまして」とサプライズで明かし、「そのときに大知が赤ちゃんに会いに来てくれて、抱っこしてくれて。大知からもらったバスタオルと鈴の鳴るぬいぐるみを愛用しております」と紹介。「人生の先輩からのプレゼント、宝物のように使わせていただいてます」と三浦への感謝を伝えた。

突然の報告に、三浦は「出産のことって世に出てなかったですよね。え? ここ!?」と驚きを隠せない様子。続けて、「確かに会いに行ったんですよ」と笑いながら、「生まれたって言って、会いに行かせてもらってね。抱っこしてる姿を見て、自分も本当に感慨深かったんですけど」と振り返った。

さらに、「まさかの出産報告、この『三浦大知のSpacewalk』なの? みんなビックリしてるんじゃないですか」と再び驚きを示しながらも、「でもなんか、ひかりらしいなっていうか。うれしいなとすごい思う」と喜びを語っていた。

満島は3月30日、自身のインスタグラムを更新し、モデルの浅野啓介との結婚と妊娠を発表していた。