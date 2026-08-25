西武が3-1で日本ハムに勝利
先発投手：西武の平良海馬が7回0失点の好投（6安打9奪三振）、日本ハムの伊藤大海は6回2失点で敗戦投手 得点経過： 5回裏：西武が1点を追加 6回裏：西武が1点を追加 8回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：西武の仲田慶介が3打点の活躍、日本ハムの清宮幸太郎が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|112
|63
|48
|1
|.568
|-
|2
|巨人
|114
|61
|51
|2
|.545
|2
|3
|DeNA
|113
|50
|60
|3
|.455
|12
|4
|ヤクルト
|112
|50
|61
|1
|.450
|13
|5
|中日
|116
|50
|65
|1
|.435
|15
|6
|広島
|109
|45
|60
|4
|.429
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|113
|70
|41
|2
|.631
|-
|2
|西武
|117
|66
|48
|3
|.579
|5
|3
|日本ハム
|117
|63
|53
|1
|.543
|9
|4
|オリックス
|115
|55
|58
|2
|.487
|16
|5
|ロッテ
|110
|51
|56
|3
|.477
|17
|6
|楽天
|112
|44
|67
|1
|.396
|26