元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【本音】吉井さんの楽天監督就任についてデーブが語る『これはどうなの?』」に出演。吉井理人氏の楽天監督就任について率直な思いを語った。

吉井理人氏の楽天監督就任に本音

楽天の監督交代について話題が及ぶと、大久保氏は「最低ですよね。最低としか言いいようないですよね」と率直にコメント。さらに、吉井氏について「俺、吉井さんもよく受けたなと思って」と話した。

すると、愛甲猛氏も、前年最下位だったロッテを率いていた吉井氏が楽天の監督に就任したことに触れ、「だって、前年の最下位の監督だよ」と指摘。「ってことは、前年の最下位の監督以下だったっていう評価みたいに思われちゃうよね。三木(肇)が。あれはかわいそうだなと思って」と自身の考えを語った。

また、シーズン中に監督を交代したことについて、大久保氏は「あの解雇はないですよね」とポツリ。監督代行のままシーズンを戦う方法もあったのではないかとし、「それを(シーズン中に)新しい監督呼んでくるって」と疑問を呈すると、愛甲氏も「なかなかシーズン中にあの形ないよね」とうなずいた。

さらに、大久保氏はオーナーである三木谷浩史氏のビジネスマンとしての考え方に理解を示しつつも、「野球界っていう掟としては、あそこで監督をすげ替えるっていうのはないですよ」と主張した。

一方で、大久保氏は吉井氏個人について、「僕、好きだったんです。あの先輩が。しゃべったこともほとんどないけど、大好き。かっこいいなと思ってたんですよ」と印象を語りつつ、ロッテ監督を退任した際の吉井氏について触れ、「もうちょっとやりたかったって泣いたんですよ、吉井さん」「若い衆で頑張って、命かけてこいつらと戦うぞっていうのを最下位にしたんで、もうちょっとやりたかったって泣いた人が、なんで他球団行ってロッテと戦うんですかって。おかしくないですか?」と率直な思いを口にしていた。