「健康経営」という言葉が浸透する今、一歩先を行く「健幸経営」を掲げ、社員と地域全体の幸福を目指す企業があります。リハビリテーションや予防医療の最前線で活躍する株式会社MediGoが、健康経営優良法人「ブライト500」認定取得に挑戦。単なる目標達成に留まらない、彼らの壮大なビジョンと、社員一人ひとりの「健幸」を育む哲学に迫ります。

「健幸」とは何か？MediGoが追求する、人生を豊かにする哲学

MediGoが掲げる理念は「健康づくりではなく、健幸創りを。」というもの。この言葉に触れると、彼らが提供するサービスの本質が、単なる身体機能の改善を超えた、もっと深く、精神的な豊かさまで含んだものであるという期待感が生まれます。

そもそも「健幸」とは何でしょうか？MediGoの定義によれば、それは「その人らしく毎日を過ごし、『やってみたい』『もう一度挑戦したい』と思える人生を支えること」。病気や身体の不調が改善されるだけでなく、その先の「いきいきとした生活」まで見据えているのです。

健幸創りのプロが、まず自らの足元を固める理由

彼らが「ブライト500」を目指す背景には、この「健幸」を追求する企業だからこその強い信念があります。利用者の方々の健幸を支えるためには、まず、そのサービスを提供するスタッフ自身が心身ともに「健幸」であることが不可欠だという考え。まさに「自分自身が健幸でないと、目の前の人を健幸にすることはできない」という「健幸マインド」が、企業文化の根底にあるのです。

「健康経営」という言葉は近年よく耳にしますが、MediGoの取り組みは、その理念と事業内容が非常に深く結びついている点で、他とは一線を画していると感じます。

「ブライト500」は通過点。地域を巻き込む壮大なビジョン

健康経営優良法人の中でも特に優れた上位500社が認定される「ブライト500」。この認定を目指すことは並大抵の努力ではありません。しかしMediGoにとって、この認定そのものがゴールではないという点も注目すべきです。

彼らが目指すのは、健康経営の考え方を会社の制度や一時的な取り組みで終わらせず、日々の働き方や企業文化として深く根付かせること。そして、その成果を地域に発信し、大阪の堺・泉州地域、ひいては日本の「健幸」に貢献していくという、壮大なビジョンを描いています。

具体的な施策として、MediGoは健康経営優良法人「ブライト500」を6年連続で取得している株式会社アローが提供する、介護業界向けの12か月伴走型プログラム「介コネ健康経営エクセレンス協会」に参加しています。このプログラムを通じて、現状把握から目標設定、具体的な施策の実践、評価、さらには次年度戦略の策定まで、専門的な知見を取り入れながら、組織全体で健康経営を推進できる体制を構築していくとのこと。外部の専門家の力を借りつつ、本気で企業文化を変革しようとする姿勢が伺えます。

MediGoが描く「健幸経営」の5つの視点

では、具体的にMediGoはどのようなアプローチでスタッフの「健幸」を育んでいくのでしょうか。彼らが掲げる5つの視点を見ていきましょう。

心身の健康

スタッフ一人ひとりが心も体も健やかに働ける環境づくり。

働きやすさ

仕事と家庭、プライベートのバランスを大切にしながら、長く働き続けられる環境づくり。

成長とキャリア

専門職としての成長はもちろん、個人が自分らしいキャリアプランを描けるような支援。

挑戦できる文化

新しいアイデアや挑戦を歓迎し、個人の成長が会社の成長へと繋がる企業風土の醸成。

地域への健幸の循環

スタッフの健幸が利用者へ、そして地域全体へと良い影響を広げていく。

これらの視点から見えてくるのは、単なる福利厚生の充実だけではない、多角的なアプローチです。働く人が心身ともに満たされ、成長を実感し、自分の人生を大切にできる。そうした環境が、結果として利用者への質の高いサービス提供につながり、最終的には地域社会全体の「健幸」に貢献する。まさに「健幸は人から人へ繋がっていく」という彼らのメッセージが具現化されるイメージが浮かび上がります。

「健幸」を追求し、新しい働き方を見つけたいあなたへ

MediGoでは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職から、介護、看護、栄養、運動指導など、多様な専門家が活躍しています。彼らが求めているのは、単に「仕事を探している人」ではありません。

人の健幸だけでなく、自分自身の健幸も大切にしたい人。

専門職として成長しながら、地域の人の人生に関わりたい人。

新しいことに挑戦し、自分らしい働き方を見つけたい人。

もしあなたがこれらのキーワードにピンとくるなら、MediGoはまさに理想の職場かもしれません。自分も健幸になり、その健幸を周りの人にも広げていきたい。そんな熱い想いを持つ人にとって、MediGoは最高の舞台を提供してくれるでしょう。

健康経営優良法人「ブライト500」への挑戦は、MediGoが「ここで働いてよかった」と心から思える会社づくりを進めていく上での大きな一歩です。「健幸は人から人へ繋がっていく」を合言葉に、彼らが地域に広げていく「健幸の輪」の広がりを、私も心から応援したいと思います。

株式会社MediGoについて

株式会社MediGoは、大阪府泉大津市を拠点に、リハビリテーション、介護、栄養、地域活動など、「健幸創り」に関わる幅広い事業を展開しています。「健康づくりではなく、健幸創りを。」という理念のもと、利用者一人ひとりの人生に寄り添いながら、地域の健幸づくりに貢献しています。

会社概要

株式会社MediGo代表取締役 兼光 信也〒595-0025 大阪府泉大津市旭町23-392021年11月自立訓練(機能訓練)／行政等委託事業／栄養DXプラットフォーム事業／地域栄養サポート事業／カフェ・コミュニティスペース事業など100万円

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。