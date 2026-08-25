広島がDeNAに1点差で競り勝ち、逆転勝利

先発投手：広島は床田寛樹が5回5失点、DeNAの深沢鳳介は4回1/3回5失点。得点経過：2回表：DeNAが1点を追加。4回表：DeNAが4点を追加。5回表：DeNAが1点を追加。注目選手：広島の佐藤啓介が1本塁打、2打点、広島の大盛穂が4安打、DeNAのJ・エンカーナシオンが1本塁打の活躍。

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