「期待値は高いが」村上宗隆らホワイトソックス打線苦戦！　主砲不調も監…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、24日（日本時間25日）に行われたテキサス・レンジャーズ戦に一塁手で先発出場し、4打数1安打（内野安打）ながら3三振を喫し、チームは2-11で大敗した。苦戦中だと、米紙『シカゴ・トリビューン』が報じている。

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村上はニューヨーク・メッツ戦でも、コルソン・モンゴメリー内野手と合わせて29打数2安打に終わっており、オールスター後は打率.208、三振率33.3%と低迷。



8月だけでも三振35個（リーグワースト2位）を数える一方、本塁打はわずか5本だ。



優勝争いが熾烈さを増す中、村上とモンゴメリーという主砲2人の状態は無視できない課題だと言えるだろう。



それでもホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は村上を擁護し「期待値は高いが、常に（パワーを発揮できる）良い状態を維持できるわけではない」とした上で、「大事なのは良いスイングの判断を続け、ゾーン内で良いスイングをすることだ。











時には空振りすることもあるし、時には詰まってゴロになることもある」と説明している。



さらに「選球眼も良く、四球もしっかり選べている。



柵越えという形になっていないだけで、シリーズ中にもフェンス際まで運んだ打球が何本かあった」と続けた。



同紙のポール・サリバン記者は、村上とモンゴメリーの再浮上なくして厳しい9月は乗り切れないと指摘し、「ここからの巻き返しには、全員が力を発揮する必要がある」と結んでいる。



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