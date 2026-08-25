







第108回全国高校野球選手権は、智弁和歌山が健大高崎を破って5年ぶり4度目の優勝を飾った。今大会を振り返ると、上位進出校には一つの目立った傾向があった。ベスト8のうち7校で、ベンチ入り20人の過半数が県外の中学出身者だったのだ。そこで49代表を県外の中学出身者の人数別に4グループへ分けて大会成績を比較すると、「多ければ多いほど強い」とは言い切れない一方、ある層だけが際立って勝ち越していた。今夏の甲子園に見えた“意外な明暗”をデータから読み解く。（文・八木遊）





[caption id="attachment_285362" align="aligncenter" width="1200"] 智弁和歌山ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]











第108回全国高校野球選手権は、智弁和歌山が健大高崎を4-3で破り、5年ぶり4度目の優勝を飾った。



先制打の智弁和歌山・山下晃平、一時逆転の2ランを放った健大高崎・石田雄星、そして優勝の瞬間をマウンドで迎えた久葉亮太。決勝で強烈な印象を残した3選手だけでなく、両チームのメンバーの多くにも、ある共通点があった。勘のいい高校野球ファンなら想像はつくだろう。



両チームの多くのメンバーが県外の中学出身。智弁和歌山の山下は山口、久葉は兵庫、そして健大高崎の石田は栃木の中学出身である。しかも、こうした傾向は決勝の2校だけにとどまらない。



ベスト8進出校では、8校中7校でベンチ入り20人の過半数が県外の中学出身者だった。では、49代表全体に目を広げるとどうなるのか。



ベースボールチャンネル掲載の登録メンバーの出身中学を基に、49代表を、県外の中学出身者数に応じて「0～5人」「6～10人」「11～15人」「16～20人」の4グループに分けた。



登録枠20人に合わせ、5人ごとの節目で区切った格好だ。出身中学が高校とは別の都道府県にあれば「県外」と数えている。











まず目を引くのが11～15人のグループだ。4強に残った智弁和歌山は12人、健大高崎は15人。そして横浜と天理も12人で、4校すべてが「11～15人」に入った。



横浜のエース・織田翔希、天理のエース・長尾亮大も県外の中学出身である。4強4校を含むこのグループの12校は、大会通算28勝11敗と大きく勝ち越した。



では、さらに県外組が多い16～20人はどうだったのか。該当した10校の最終成績は9勝10敗で、4強には1校も残らなかった。県外の中学出身者が多ければ多いほど勝てる、というほど話は単純ではないようだ。



このグループには、鶴岡東、鳥取城北、立正大淞南なども名を連ねる。3県の今夏の地方大会参加チーム数はいずれも40未満。県外の中学から選手が集まる背景は学校によってさまざまで、「県外組が多い＝戦力も高い」と単純に言い切ることはできないだろう。



では、県外組が半数以下のグループはどうだったのか。まず、6～10人の11校は初戦こそ8勝3敗と好調だったが、その後に挙げた白星は2勝にとどまり、最終的に10勝11敗。こちらも4強には1校も残れなかった。



そして県外の中学出身者が0～5人だったチームは、4グループ最多の16校が該当した。そのうち10校は県外の中学出身者がゼロ。公立8校、私立8校という内訳だった。



この16校のうち白星を挙げたのは、20人全員が県内中学出身の大分商だけ。大会通算成績は、よもやの1勝16敗だった。



[caption id="attachment_285747" align="aligncenter" width="606"] 県外の中学出身者数別の大会成績[/caption]





こうして並べると、4グループで勝ち越したのは11～15人だけだったことが分かる。もちろん、県外の中学出身者の人数だけでチームの強さが決まるわけではない。組み合わせや各校のもともとの戦力など、条件はさまざまだ。



この偏りが今夏だけの偶然なのか、それとも何らかの背景があったのかは分からない。



しかし、県外の中学出身者が過半数に達する学校が上位に並んだ大会だったことは間違いないだろう。果たして、この傾向は続くのか、来年以降も気にしておきたいところだ。



























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