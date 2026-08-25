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千葉ロッテマリーンズのグレゴリー・ポランコは25日、横浜DeNAベイスターズとのファーム交流戦に「2番・指名打者」でスタメン出場。5回に今季ファーム第7号となるソロ本塁打を放った。



一発が飛び出したのは、ロッテが1-3と2点を追う5回裏。2死走者なしで打席に立ったポランコは、DeNA先発のオスバルド・ビドが投じた2球目のストレートを豪快に振り抜いた。



鋭い打球が右翼スタンドへ一直線。ファーム第7号となるソロ本塁打で1点差に詰め寄り、3試合連続打点を記録した。



ポランコは初回の第1打席でも中堅への二塁打を放つと、3回2死二塁の第2打席では先制適時打。5回の本塁打と合わせて3打席連続安打を記録し、7回に代打を送られて交代した。この日は3打数3安打2打点の活躍だった。



今季は一軍で52試合に出場し、打率.188、5本塁打、14打点。2023年には本塁打王とベストナインに輝いた助っ人が、持ち前の長打力を発揮して存在感を示した。



ロッテはポランコの一発で1点差に迫ったものの、6回に井上朋也の2ランなどで3点を追加された。終盤に反撃を見せたが及ばず、4-6でDeNAに敗れた。

































【動画】これぞ弾丸ライナー！ ポランコの第7号アーチ



DAZNベースボールの公式Xより













これぞ弾丸ライナー



これで3試合連続打点

ポランコ ファーム第7号ホームラン



⚾️ロッテ×DeNA（ファーム）

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【了】