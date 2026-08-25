









トロント・ブルージェイズの試合を見ていると、ひときわ目立つ選手がいる。マイルズ・ストローだ。2022年にゴールドグラブ賞を受賞した外野守備の名手でありながら、ベンチではチームメートを盛り上げるムードメーカーでもある。そんなストローが今、岡本和真と仲を深めている。今回は、岡本とのエピソードを入り口に、チームメートから愛されるストローの素顔に迫る。（文・Chika Katoh）



試合後のおなじみ？ ストローが仕掛ける“ウォーターシャワー”

[caption id="attachment_285767" align="alignnone" width="1012"] （左から）ブルージェイズのクレメント、ストロー、ゲレーロJr. 【写真：Getty Images】[/caption]











ブルージェイズには、その日活躍した選手を、チームメートが盛大に祝福する恒例のパフォーマンスがある。



ヒーローインタビューを受ける選手の背後から、容器に入った大量のスポーツドリンクを一斉に浴びせる、いわば「ウォーターシャワー」だ。



その中心にいるのがストロー選手。そして、もう一人欠かせないのがブラディミール・ゲレーロJr.選手だ。



インタビューを受ける選手が話している後ろで、2人がこっそり準備を進める。そしてタイミングを見計らって、一斉に浴びせる。ヒーローになった喜びを味わう間もなく、選手はずぶ濡れになる。



試合後にはおなじみの光景だ。この姿を見れば、ストロー選手がチームのムードメーカーであることはすぐに分かる。



ただ、彼の魅力は「面白い選手」というだけではない。





仲間へのヤジに黙っていられず…ムードメーカーのもう一つの顔





ストロー選手の人柄を知るうえで、印象的な出来事がある。



クリーブランド・ガーディアンズ時代の2022年、ある試合でチームメートのスティーブン・クワン選手が打球を追ってフェンスに激突した。トレーナーが駆け寄り、状態を確認している最中、観客席からクワン選手に心ない言葉が飛んだという。



それに黙っていられなかったのがストロー選手だった。観客と口論になり、なんと外野フェンスをよじ登って直接対峙しようとした。試合後、彼は「クワンに向けられた言葉が、どうしても許せなかった」という趣旨で理由を語っている。自分のチームメートが傷つけられていると感じたとき、黙って見ていることができない。それが、マイルズ・ストローという選手だ。



















漢字のサインと、テープぐるぐる巻き事件



今、岡本選手とのやり取りを見ていると、そんな彼の人柄が少し分かる気がする。



ストロー選手は、岡本選手に自分のゲーム用グローブへサインを頼んだ。岡本選手が書いたのは「岡本和真」。漢字で書かれた名前を、ストロー選手は大切にしている。



日本人にとって漢字の名前は当たり前のものだが、アメリカでプレーする岡本選手にとっては、こうした小さなやり取りの一つひとつが、チームメートとの距離が縮まっていく実感になっているのだろう。



そして7月22日（日本時間23日）には、さらに微笑ましい出来事があった。この日、岡本選手はめったにない休養日でスタメンを外れていた。すると、その岡本選手を、ストロー選手がベンチの椅子にテープでぐるぐる巻きにしたのだ。「今日はしっかり休め」――そんなメッセージが込められた、いたずらだった。



もちろん、本気で動けなくするためではない。仲が良いからこそできる、いたずらである。試合中の真剣な表情からは想像もつかない、選手たちの素顔がのぞいた瞬間だった。





















[caption id="attachment_285766" align="alignnone" width="1200"] （左から）ブルージェイズの岡本和真、マイルズ・ストロー 【写真：Getty Images】[/caption]



















岡本の登場曲にストローの“推し歌手” 深まる2人の距離

[caption id="attachment_285774" align="alignnone" width="1200"] ブルージェイズのマイルズ・ストロー【写真：Getty Images】[/caption]











2人の関係を語るうえで、もう一つ面白いのが「登場曲」だ。



岡本選手は巨人時代から、サザンオールスターズの「希望の轍」を登場曲に使ってきた。メジャー移籍後も、その曲を使い続けていた。



ところがシーズン途中、新たな登場曲が加わった。それは、カントリー歌手エラ・ラングレーの「Choosin' Texas」。実はこのアーティスト、ストロー選手が大ファンなのだという。



チームメートの好きなアーティストの曲を、自分の登場曲に加えた。これもまた、2人の近さを感じさせるエピソードだ。



しかも、曲を加えてから岡本選手の打撃も上向いていった。もちろん、登場曲が直接打撃につながったわけではないだろう。それでも、毎日一緒に過ごす仲間の音楽を自分の打席に取り入れる――そんな小さな出来事からも、岡本選手が新しいチームに溶け込んでいく様子が伝わってくる。







仲間との距離を縮めながら…岡本が新天地に溶け込む日々

[caption id="attachment_277721" align="alignnone" width="1200"] ホームランを打った岡本和真（写真：Getty Images）[/caption]











日本から海を越えてメジャーリーグに挑戦する。言葉も文化も違う環境で、これまで一緒にプレーしたことのない選手たちと、一から関係を築いていく。



その中で、ストロー選手のような存在がいることは、岡本選手にとっても大きいのではないかと思う。



活躍すれば誰よりも派手にスポーツドリンクを浴びせ、ベンチではいたずらを仕掛け、グローブにはサインを求める。そして、仲間が傷つけられたときには、自分が前に出る。



人種や国籍に関係なく、「自分の仲間」と思った選手を大切にする。だからこそ、チームのムードメーカーとして愛されているのかもしれない。



岡本選手との関係も、「仲の良いチームメート」という一言では表せない。こうした日々の小さな積み重ねが、チームの一体感を作っている。



ブルージェイズの試合を見るときは、岡本選手のプレーだけでなく、ぜひベンチにも注目してみてほしい。岡本選手の隣で、またストロー選手が何かを仕掛けているかもしれない。そして、その輪の中で笑う岡本選手を見ることができれば、彼が新しい仲間を作っていく過程まで、きっと楽しめるはずだ。

























【動画】岡本和真がまさかの“ぐるぐる巻き”…休養日に同僚からいたずら



Sportsnetの公式Xより













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【了】