ファミリーマートは8月25日、「とろける食感 ぎゅっと梨」(200円)を全国のファミリーマートで発売した。

長野県産梨の果汁を60%使用したバーアイス

国産フルーツを使用し持続可能な果実生産を支援する、プライベートブランド「ファミマル」の「産地と、コンビに、」シリーズ。「長野県産梨」の果汁を用いたアイスバーを、今年も数量限定で発売する。昼夜の寒暖差が大きく、日照時間が長いという梨栽培に絶好の環境で育った長野県産梨の果汁を60%使用。濃厚な果汁層と、とろける食感に仕上げた層との2層仕立てで、1本で異なる味わいを堪能できる。

信州の空の下、自然の厳しさを戦い抜いた梨をアイスに

梨は他の果実に比べて軸が固く柔軟性がないため、実が育つ過程で軸が折れないよう、着果させる位置に細心の注意を払う必要があるという。

「風で揺れて梨棚に当たり、キズがつかない場所を慎重に選ぶ。夜通し『防霜ファン』を回して温度管理を行うなど、収穫まで一玉たりとも気が抜けません」と、長野県の山間部で梨を育てる農家は語る。

「量よりも質。少しでもおいしいものを届けたい」という地道な努力のすべては、梨本来のみずみずしさと爽やかな風味を最大限に育むために注がれている。

梨園で栽培について説明する農家

産地の未来をつなぐ「新しい循環」

どれほど手を尽くしても、強い風などの自然の影響で表面にキズがついてしまう梨は生まれてしまう。しかし、このような梨も、収穫までに木の上で注がれた手間や、 蓄えられた旨みは正規の基準を満たすものと何ら変わらない。

表面にキズがついた梨

同社は全国約16,500店舗のネットワークを活かし、この「おいしさの本質」をアイスバーという形に変えて全国へ届ける。

「生で食べる以外の機会が増えること、そしてロスが減らせることは、作り手として本当にうれしい。自分が育てた梨がアイスバーとして全国に届くのは、誇らしい気持ちです。このアイスを通じて、梨そのものの美味しさにも興味を持っていただけたら嬉しいですね」と、農家も期待を寄せている。