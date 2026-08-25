ダイショーは9月1日、2026年秋冬の新商品として「推し味ストック 麻辣湯風スープはるさめ」を全国で発売する。

推し味ストック 麻辣湯風スープはるさめ

同商品は、ビーフの旨みをベースに、赤唐辛子と花椒の刺激的な辛さを効かせた麻辣湯風味のスープと春雨をセットにした「スープはるさめ」の新たな味のレパートリー。5食入りで販売する。

具材にはコーン、ほうれん草、ねぎが入っており、ラー油やごま油を加えたり豆腐を足したりとアレンジもできる。辛さの目安は、5／5段階で辛口とのこと。

価格は453円。