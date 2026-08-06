ダイショーは8月1日、2026年秋冬の新製品「白菜が主役！ 和風シーザーサラダ用セット」(237円)を全国で発売した。

白菜が主役！ 和風シーザーサラダ用セット

同商品は、チーズに鰹だしを合わせた和風シーザードレッシング(50g)と、ごまや黒こしょうに鰹節を加えた仕上げ用トッピング(3.5g)がセットになった専用調味料。白菜、ミニトマト、ハム、温泉卵などの具材に合わせることで、手軽に新しい味わいのサラダを楽しめる。「白菜が主役のサラダ」を新たな食卓メニューとして提案する。