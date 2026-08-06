ダイショーは8月1日、2026年秋冬の新製品として「ねぎが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 旨出汁仕立て」「青菜が美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ すき焼き仕立て」「きのこが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 麻辣湯仕立て」を発売した。

ねぎが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 旨出汁仕立て

「ねぎが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 旨出汁仕立て」は、2種類の醤油(たまり醤油・白醤油)にかつお・黒豚だしとねぎの旨みを加え、炭火の風味をほんのり効かせた濃縮タイプのしゃぶしゃぶ用スープ。長ねぎだけでなく、レタス、水菜、ニンジン、えのき茸など、さまざまな野菜で楽しめる。

「青菜が美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ すき焼き仕立て」は、丸大豆しょうゆに牛だしとかつおの旨みを加え、甘みのあるコク深い味わいに仕上げることで、人気のすき焼きフレーバーが楽しめる濃縮タイプのしゃぶしゃぶ用スープ。すき焼き・しゃぶしゃぶでおなじみの青菜や、しいたけ、葛きり、豆腐、牛や豚のしゃぶしゃぶ用肉によく合うという。

青菜が美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ すき焼き仕立て

「きのこが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 麻辣湯仕立て」は、チキンとポークの白湯スープに、豆板醤と5種のスパイス(スターアニス・花椒・ジンジャー・赤唐辛子・こしょう)を加え、麻辣湯風に仕上げた濃縮タイプのしゃぶしゃぶ用スープ。えのき茸、しめじ、チンゲン菜、もやし、豆苗などの野菜と豚肉と相性が良く、豆乳や牛乳を用いればコク深い味わいも楽しめる。

きのこが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 麻辣湯仕立て

いずれも容量700gの濃縮タイプで、価格は394円。