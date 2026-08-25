まるや本店は9月4日、リニューアルオープンする名古屋駅地下街「MEICHIKA(メイチカ)」に「まるや本店 名古屋駅メイチカ店」をオープンする。

まるや本店 名古屋駅メイチカ店入口

2026年2月の名鉄百貨店閉業に伴い閉店した「名駅店」へ寄せられた1,000件超のメッセージに応えて再出店する。店内は和モダンを基調とし、一人でも気軽に食事できるカウンター席も完備する。

名古屋駅メイチカ店カウンター席

オープンを記念し、9月4日～6日まで先着で振る舞い菓子をプレゼント。オリジナルの焼き印を刻した両口屋是清の「千なり」を進呈する。

9月27日まで、名古屋駅メイチカ店・名駅3丁目店限定でひつまぶしにうまきや刺身など好みの一品を加えて楽しめる「選べるサービス企画」も実施する。

選べるサービス企画

9月4日のオープン初日には、全店にて毎年完売する福袋をさらにグレードアップした3万円相当の内容の「まるや記念袋」を1万5,000円で販売する。

まるや記念袋

グランドオープンに合わせ、秋の味覚や愛知の食文化を楽しめる期間限定企画を各店舗にて実施する。

9月25日の中秋の名月に向けては、「今年の十五夜は、まるや本店で月を愛でる」をテーマに、うなぎと月見を組み合わせた「鰻月(まんげつ)」を特別価格で販売する。9月17日からは、今年収穫された愛知県知多市産の佐布里梅(そうりうめ)を使用した澤田酒造の「白老梅ヌーボー」の提供を開始する。なお、実施内容は店舗によって異なる。