フジテレビ系できょう21日(19:00～)に生中継される『買取大吉バレーボールアジア選手権2026女子予選第1戦 日本×香港』では、同日付の産経新聞テレビ欄に女子日本代表への“縦読み”メッセージが仕込まれ、背景にはおなじみのバボちゃんが欄いっぱいに描かれている。

2028年ロサンゼルスオリンピックの出場権を懸けて、中国・天津で行われる今大会。日本にとって初戦となる香港戦のテレビ欄には、「アジア女子バレーボール選手権大会天津2026」「『日本×香港』」に続き、日本代表へのエールが並ぶ。

「女王の座を勝ち取るか」

「子供も大人もくぎづけ」

「日本一丸で目指せ頂上」

「本領発揮の時！我らが」

「代表の意地みせてくれ」

「表彰台と五輪切符を！」



ここで、一番左の文字を上から読んでいくと、「女」「子」「日」「本」「代」「表」。さらに一番右の文字を上から読んでいくと、「か」「け」「上」「が」「れ」「！」――「女子日本代表 かけ上がれ！」というメッセージが浮かび上がる仕掛けだ。

その背景には、フジテレビのバレーボール中継で長年親しまれてきたキャラクター・バボちゃんのロサンゼルスをイメージしたバージョン「LAバボちゃん」がアタックを打ち込む姿が、番組欄いっぱいに大きく登場。縦読みだけでなく、ひと目でバレーボール中継と分かる遊び心のある紙面になっている。

五輪出場権を懸けたアジアの戦い。その初戦を迎える日本代表へ、テレビ欄全体を使ってエールを送っている。