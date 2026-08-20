「直近4試合で7被弾」今永昇太、被本塁打ペース再燃に警戒信号！？　悪夢…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、17日（日本時間18日）に行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に先発登板し、96球を投げて6回3失点（自責点3）、10奪三振、被本塁打1本の成績を残した。その被弾傾向の再燃に米メディア『カビーズ・クリブ』が警鐘を鳴らしている。

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今永は今季ここまで143.1回を投げてチーム最多の投球回数を記録。



防御率3.77だが、被本塁打は通算29本とリーグ内で2番目に多い数字となっている。



故障者の多いカブス投手陣にあって規定投球回をこなし続けてきたが、ここへきて再び被弾が目立ち始めた。



同メディアは、上位ゾーンへのフォーシームに偏った配球傾向を問題視しており、ホワイトソックス戦では全投球の実に50%が高めのフォーシームだったと分析している。



フォーシームの平均球速が一時的に低下していた時期もあり、所謂“ミートボール”と言われる打者が打ちやすい球の割合も昨シーズンの水準に戻りつつあるという。



同様の傾向は昨季もあった。











当時はシーズン終盤にかけて被弾の傾向が強まり、「カブスにとってシーズンで最も重要な試合で、文字通り起用できない状態に陥った」と、同メディアは振り返っている。



ポストシーズン争いが佳境に入るこの時期だけに、「直近4試合で7被弾」というのは、今永にとって被弾癖の再発は看過できない課題と言えそうだ。



なお17日（同18日）の試合はカブスが最終的に7-5で制したものの、決着は延長10回までもつれ込み、ピート・クロウ＝アームストロング外野手の一発が決勝点となった。



今永のポストシーズンでの起用については今後の成績次第とされており、ケビン・ガウスマン投手やクレイ・ホームズ投手、マシュー・ボイド投手らとのローテーション争いも激化している。



投手陣に故障者を抱えるカブスにとって、今永の立て直しは今後の順位争いを左右しかねず、次回登板以降の投球内容に注目が集まりそうだ。



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