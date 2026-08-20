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読売ジャイアンツの三塚琉生は20日、東京ドームで行われたファーム・リーグのハヤテベンチャーズ静岡戦に「3番・指名打者」で先発出場。4回に今季ファーム第5号となる同点ソロ本塁打を放った。







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打った瞬間に誰もが本塁打を確信するような一撃だった。0-1と1点を追う4回、1死走者なしの場面で打席に立った三塚は、ハヤテ先発・堀江正太郎と対峙した。



初球のカーブをファウルにした後、2球目の146キロのストレートを豪快に振り抜いた。強烈な打球は右翼方向へ一直線。



相手外野手がほとんど追う素振りを見せないほどの飛距離で、そのまま東京ドームのスタンド上段へ突き刺さった。三塚自身も打った瞬間に本塁打を確信する、文句なしの同点アーチとなった。











三塚は桐生第一高から2022年育成ドラフト6位で巨人に入団した左の強打者。高校時代から恵まれた体格と長打力で注目を集め、プロ入り後はファームで経験を積みながら打撃を磨いてきた。



今季は5月に支配下登録を勝ち取ると、一軍デビューも経験。再びファームで実戦を重ねる中、この日の試合前時点では57試合の出場で打率.260を記録。今回の一発で今季のファーム本塁打数を5本に伸ばしている。



第1打席は左飛に倒れたものの、第2打席で豪快な一発。この日のファーム戦は東京ドームで開催されており、一軍の本拠地で規格外のパワーを存分に見せつけた三塚。一軍で再びチャンスをつかむための強烈なアピールとなった。



























【動画】外野手も追うのを諦めて…三塚琉生、東京ドーム上段への豪快アーチ



DAZNベースボールのXより





えげつない打球が上段へ



本日の二軍は東京ドーム開催

三塚琉生 ファーム第5号ホームラン



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【了】