「今季4セーブ目」千賀滉大、メッツ守護神として覚醒！？　9回のピンチ切…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、19日（日本時間20日）に行われたサンディエゴ・パドレス戦に登板し、1回を投げて2安打1失点1四球、奪三振0の成績で今季4セーブ目を挙げた。守護神として覚醒していると、米メディア『CBSスポーツ』が報じた。

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千賀はこの日、9回に1死から四球と2安打で満塁になりそうなピンチを招いたが、代打で登場したオースティン・ヘイズ外野手を併殺打に打ち取り、味方の4-2の勝利を守り切った。



同メディアによると「水曜日に許した1失点は8月に入って6試合の登板で初めて許した失点」だったといい、



「一度もセーブ機会を逃さず」に試合を締めくくっていると、千賀の安定感の高さを強調している。



前クローザーのデビン・ウィリアムス投手は3年総額4138万ドル（約65億8000万円）の契約を結んだ初年度、42試合の登板で防御率4.66にとどまり、肩の張りで故障者リスト（IL）入りしていた。



復帰は早くとも9月以降になる見通しで、当面はチームの守護神不在という不安定な状況が続く。











その穴を埋める形で8月からクローザーに指名されたのが千賀である。



千賀は10日（同11日）のアトランタ・ブレーブス戦で自身初セーブを記録している。



9回を託されると2死から四球を与える場面もあったが、マット・オルソン内野手とマイケル・ハリス2世外野手を連続で三振に仕留め、8-5の勝利を締めくくった。



もっとも、守護神に指名されて間もない時期には、米メディア『ライジング・アップル』が千賀のセーブ機会がいずれも3点差の場面に限られている点を指摘し、「1点差の際どい展開」や走者を背負った状態からの継投といった、真のクローザーとしての試練はまだ経験していないと分析していた。



連投への適性も未知数とされており、信頼を完全に勝ち取るにはもう一段階の実績が求められている。



それでも先発投手として苦しんだ今季序盤から一転、ブルペンでの起用が転機となり、守護神としての適性を着実に証明しつつある千賀の今後の投球には注目が集まる。



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