







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、打線の低迷やブルペンの崩壊、守備のミスが重なり、不安定な戦いが続いている。デーブ・ロバーツ監督は、ポストシーズンになれば自然に集中力が高まるという考えを否定し、今から1球ごとに緊張感を持つ必要があると訴えた。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が報じている。



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ドジャースはオールスターブレイク後は14勝15敗、8月以降は6勝11敗と苦戦している。ロバーツ監督は繰り返し危機感と集中力を求めてきたものの、まだ結果には十分結びついていない。



大谷翔平選手らを擁するドジャースは2年連続でワールドシリーズを制し、ロバーツ監督の就任以降は毎年ポストシーズンへ進出してきた。それだけに、レギュラーシーズンでは選手たちが意識的に力を抑え、10月に入ってからギアを上げるのではないかとの見方もある。



しかし、指揮官はそうした姿勢を強く警戒した。現在のドジャースは再びワイルドカード圏の立場にあり、日々の試合への取り組み方こそがこれまでチームの強さを支えてきたと考えている。



調子が上がらないチーム状況について、ロバーツ監督は「一球一球に対する切迫感が重要だ。我々にはその意識が欠けている。スイングに苦戦している選手もいるし、それは事実だ。でも、他の選手たちは一球の重要性を認識していないと思う」と言及した。











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