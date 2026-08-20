







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕からここまで、カイル・タッカー外野手が深刻な打撃不振に苦しんでいる。ファンやメディアの風当たりも強まる一方だが、それでもデーブ・ロバーツ監督は諦めていないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



タッカーは日本時間18日終了時点で、118試合、打率.230、11本塁打、54打点といった数字にとどまっている。8月も月間打率.192と復調の気配はほとんど感じられない上、ここ数試合は右翼守備でも平凡なミスが相次いでいる。



同メディアは「タッカーは不可解な不振の真っただ中にいるが、ドジャースは彼を見限るつもりはない。ロバーツ監督は『彼はフラストレーションを感じている。右翼でのプレーには迷いがあった。足首のあたりでボールを捕ろうとしていること自体が、今の彼の精神状態を物語っている。努力が足りないわけではないし、気にかけていないわけでもない。我々は彼を支え続けなければならない』と述べている」と言及。



続けて、「シーズン序盤にはアーロン・ベイツ打撃コーチが、必要以上に強く振ろうとしていると指摘。また、ロバーツ監督も、これまでのキャリアでは見られなかったようなボール球を追いかける傾向が出ていると話していた。本人も正しい修正をしようと取り組んできたが、今のところ望んでいる結果にはつながっていない」と記している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】