大東建託は2026年8月19日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026<全国版>」と「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026<全国版>」を発表した。本調査は2026年2月10日～3月22日、全国47都道府県に住む20歳以上の男女を対象にインターネットで実施。2022年～2026年の5年分を中心に、一部2019年～2021年の回答を加えた計81万5,146人の回答を集計した。

いい部屋ネット 街の住みここち&住みたい街ランキング2026

住みここちは北海道上川郡東川町が3年連続1位

「街の住みここちランキング2026<全国版>」は、今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である:0点とした場合の平均値から算出したもの。

北海道上川郡東川町が3年連続で1位となった。2位は東京都中央区で、トップ2は3年連続。同ランキング3位には東京都文京区が入り、昨年の4位から1つ順位を上げた。

トップ10では、大阪府大阪市福島区が昨年16位から8位に上昇し、トップ10入り。「生活利便性」因子で1位、「交通利便性」因子で3位と高い評価を得ている。

11位～20位では、東京都国立市が昨年28位から18位、宮城県富谷市が昨年23位から20位に順位を上げた。

街の住みここちランキング2026

住みたい街は福岡市が7年連続1位

「住みたい街ランキング2026<全国版>」では、福岡県福岡市が7年連続で1位となった。2位は沖縄県那覇市、3位は神奈川県横浜市で、いずれも6年連続で同順位。4位は宮城県仙台市で7年連続、5位は北海道札幌市で3年連続となった。

トップ20では、東京都千代田区が昨年18位から10位、埼玉県さいたま市が昨年17位から13位に順位を上げた。また、東京23区からは中央区、千代田区、新宿区、港区、渋谷区、世田谷区の6自治体がトップ20にランクインし、東京23区の自治体が最も多い結果となった。

住みたい街ランキング2026

住みここち1位の東川町は5因子で全国1位

1位の北海道上川郡東川町は、「行政サービス」「静かさ治安」「親しみやすさ」「物価家賃」「防災」の5因子で1位となった。

トップ10では、「交通利便性」「親しみやすさ」の2因子で高い評価を得ている自治体が多く、8自治体がいずれか一方、または両方の因子でトップ10に入った。また、昨年から大きく順位を上げてトップ50入りしたのは、43位の福岡県福岡市早良区。昨年の60位から17位上昇した。

21位までの自治体は偏差値70以上となり、相対的に極めて高い評価となった。

住みたい街トップ5は福岡市、那覇市、横浜市、仙台市、札幌市

「住みたい街ランキング<全国版>」では、1位の福岡県福岡市は九州エリアおよび山口県の居住者から、4位の宮城県仙台市は東北エリアの居住者からの支持が昨年に引き続き強い傾向となった。2位の沖縄県那覇市と5位の北海道札幌市は、それぞれ地元住民から「住みたい街」として高い評価を得ている。一方、3位の神奈川県横浜市は、幅広い地域から支持を集める結果となった。

トップ50で新たにランクインしたのは、36位の大分県大分市、42位の岩手県盛岡市、同率42位の千葉県柏市、48位の茨城県つくば市となった。

住みたい街ランキング

住みここちランキングは過去の順位からも変化が明らかに

2026年1位の北海道上川郡東川町は、2019年と2020年は累計回答者数が50人未満だったため集計対象外だったが、2021年以降順位を上げ、2024年から3年連続でトップとなった。

2019年から50位以上順位を上げた自治体は、11位の神奈川県横浜市西区が2019年87位、32位の神奈川県川崎市中原区が205位、45位の大阪府三島郡島本町が228位、47位の神奈川県鎌倉市が144位となっている。

また、2019年は累計回答者数が50人未満で集計対象外だった自治体のうち、2026年にトップ50入りしたのは、1位の北海道上川郡東川町、21位の熊本県上益城郡嘉島町、26位の長野県諏訪郡原村、28位の北海道上川郡東神楽町、48位の沖縄県中頭郡中城村となった。