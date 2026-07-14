大東建託は2026年7月8日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜北海道版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜北海道版＞」を発表した。調査は2022年〜2026年(一部2019年〜2021年を追加)に北海道在住20歳以上の男女36,402名を対象にインターネットで実施。住みここちランキングは現在居住している街の評価をもとに、住みたい街ランキングは回答者が入力した自治体名・駅名への投票数をもとに集計した。

いい部屋ネット 街の住みここち・住みたい街ランキング2026＜北海道版＞

住みここち(駅)1位は「桑園」、「円山公園」「発寒」が続く

「街の住みここち(駅)ランキング2026＜北海道版＞」では、桑園(JR函館本線)が昨年4位から順位を上げて1位となった。2位は円山公園(地下鉄東西線)、3位は発寒(JR函館本線)だった。

トップ2は札幌市中央区に位置する駅で、3位の発寒は札幌市西区に位置する駅となった。トップ10では、北13条東(地下鉄東豊線)が昨年14位から4位、バスセンター前(地下鉄東西線)が昨年16位から8位、恵み野(JR千歳線)が昨年23位から9位、琴似(地下鉄東西線)が昨年12位から10位へ順位を上げてランクインした。

トップ10にランクインした駅のうち、9駅は札幌市の行政区に位置する駅で、恵み野のみ恵庭市に位置する駅となっている。

住みここち(自治体)は上川郡東川町が5年連続1位

「街の住みここち(自治体)ランキング2026＜北海道版＞」では、上川郡東川町が5年連続で1位となった。東川町は、全戸が豊かな地下水で生活する全国でも珍しい上水道がない町で、自治体ランキングでは唯一偏差値70台の高い評価を得た。

2位は5年連続で上川郡東神楽町、3位は5年連続で札幌市中央区だった。トップ2は昨年に引き続き、上川郡に属する町(東川町・東神楽町)が占める結果となった。

住みたい街は駅・自治体ともに札幌が8年連続トップ

「住みたい街(駅)ランキング2026＜北海道版＞」では、札幌エリアが8年連続で1位となった。2位は新札幌エリアで、昨年4位から順位を上げた。3位は3年連続で函館となった。4位は旭川、5位は帯広で、帯広は2年連続でランクインした。

また、「住みたい街(自治体)ランキング2026＜北海道版＞」では、札幌市中央区が8年連続で1位となった。2位は5年連続で東京23区、3位は函館市で、昨年4位から順位を上げた。5位には帯広市と札幌市豊平区が同率でランクインし、札幌市豊平区は今回新たにトップ5入りした。

住みここち(駅)上位は「交通利便性」「親しみやすさ」「賑わい」で高評価

住みここち(駅)ランキングでは、上位にランクインした駅ほど「交通利便性」「親しみやすさ」「賑わい」の3因子で高い評価を得る傾向が見られた。また、「親しみやすさ」「賑わい」の2因子では、地下鉄東西線や地下鉄南北線沿線、特に札幌市中央区に位置する駅が高い評価を得た。

11位〜20位では、上野幌が昨年21位から11位、発寒南が昨年27位から18位へ順位を上げ、トップ20入りした。

TOP20外の駅でも芽室や真駒内などが因子別で上位

TOP20外の駅では、因子別ランキングでも特徴が見られた。

生活利便性では、新琴似(JR札沼線)が1位、麻生(地下鉄南北線)が3位に入った。交通利便性では大谷地(地下鉄東西線)が1位、行政サービスでは芽室(JR根室本線)が2位となった。

静かさ治安では、芽室(JR根室本線)が1位を獲得。続いて真駒内(地下鉄南北線)が2位、あいの里公園(JR札沼線)が3位にランクインした。賑わいでは大通エリア(地下鉄東西線)が3位となったほか、物価家賃では東久根別(道南いさりび鉄道)が1位、芽室(JR根室本線)が2位、大麻(JR函館本線)が3位に入った。防災では、真駒内(地下鉄南北線)が1位、緑が丘(JR富良野線)が2位となった。

上川郡東川町と東神楽町が複数因子で高評価

「住みここち(自治体)」では、1位の上川郡東川町と2位の上川郡東神楽町が、「行政サービス」「静かさ治安」「親しみやすさ」「物価家賃」「防災」の各因子でトップ2を占める高い評価を得た。特に東川町は、「静かさ治安」で唯一偏差値90台、「親しみやすさ」で唯一偏差値80台となり、高い評価を獲得した。

また、「生活利便性」「交通利便性」の2因子では、トップ5をすべて札幌市の行政区が占めた。さらに、「生活利便性」「交通利便性」のトップ4は、順位の違いはあるものの、東区・西区・厚別区・豊平区の同じ自治体がランクインした。上位にランクインした自治体では、「親しみやすさ」「賑わい」の2因子でも高い評価を得る傾向が見られ、これらの因子は住みここち(自治体)の評価と一定の関連性があると考えられる。