妙香園は8月14日から、飲食店ZARAMEを展開するCOARSE STARSとのコラボレーション商品「ほうじ茶生ドーナツ」を、妙香園直営店にて週末限定・数量限定で販売開始した。

ほうじ茶生ドーナツ

同商品は、妙香園の看板商品であるほうじ茶の香ばしさを最大限に引き出すため、まろやかなホワイトチョコのガナッシュをクリームに混ぜ込み、独自の配合で仕上げた。しっとりとした生地とほうじ茶の香り、ガナッシュのまろやかさが調和した和の深みを感じられる新感覚スイーツとなっている。価格は432円。