東武百貨店池袋本店は8月25日～9月1日、「第10回 47都道府県にっぽんのグルメショー」を、8階催事場で開催する。時間は10時～19時。

同イベントは、「全国各地の絶品グルメを一堂に味わいたい」という声から生まれたもので、今回で10回目を迎える。今回は初出店13店舗を含め、全国から81店舗が集結する。

10回目を記念し、「東武限定スペシャル弁当10選」を展開。米沢牛の希少部位のステーキとすき焼きを楽しめる「米沢牛シャトーブリアン＆イチボステーキ＆すき焼き弁当」(2,997円)、10種の馬肉料理が詰まった「馬一頭厳選部位御膳」(5,400円)、10種類の海の幸を味わえる「宮城県産鮪と海の贅沢弁当」(4,320円)、広島県産牡蠣のフライ、煮牡蠣、ガーリックオリーブ牡蠣の3種食べ比べができる「牡蠣三昧と煮穴子の贅沢弁当」(2,484円)など、厳選素材を用いた贅沢弁当を販売する。

馬肉料理 饗応はしもと「馬一頭厳選部位御膳」

広島牡蠣専門店 千両屋「牡蠣三昧と煮穴子の贅沢弁当」

残暑に合わせ、ひんやりスイーツも登場。宮古島産マンゴーを使用した「宮古島マンゴーみるくスペシャル ～これぞ夏のおわりのハーモニーver.～」(3,200円)、-60℃で瞬間冷凍して削った完熟苺とバニラアイスの「雪苺」(751円)などは、イートインで楽しめる。

ローストポークと濃厚チーズを挟んだ「キューバサンド」(1,728円)を提供する「厨 七代目松五郎」や、「綱取味噌味玉チャーシューわんたん麺」(1,701円)を提供する北海道の「麺部屋 綱取物語」、奈良のお茶"大和茶"を使用した大福を提供する「大和茶大福専門店GRANCHA」などは初出店。

厨 七代目松五郎「キューバサンド」

麺部屋 綱取物語「綱取味噌味玉チャーシューわんたん麺」

そのほか、茨城の納豆、富山の白えび天ぷら、沖縄のもずくキムチなど各地の名物も幅広く取りそろえる。