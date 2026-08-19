「クラフト餃子フェス SAITAMA 2026」が10月7日から10月12日まで、さいたま新都心 けやきひろばで開催される。2年ぶりのさいたま開催となり、最新トレンドの「ネオ餃子」から定番の職人餃子まで、全国のクラフト餃子が集結する。

クラフト餃子フェス SAITAMA 2026

さいたま会場初登場の4店舗が出店

今回、さいたま会場に初登場するのは「STANDIONE」「よいち餃子大王」「GYOZA SHACK」「宇都宮餃子はちまん餃子」の4店舗。

「STANDIONE」は、肉まんのような肉感のある餡ともちもちの厚皮が特徴の「自家製焼き餃子」を提供する。「よいち餃子大王」は、野菜の旨みを岩塩だけで引き出すシンプルな餃子を提案する。

「GYOZA SHACK」からは、青のりクリームと韓国海苔をのせた「韓国海苔クリームの極粗挽き豚餃子」が登場。「宇都宮餃子はちまん餃子」は、「肉汁爆発餃子」や「大葉香るおろしポン酢餃子」を提供する。

また、2026年各地で人気を集めた餃子も登場する。

「餃子とワイン 果皮と餡」からは「旨味溢れるコリコリ牛タン餃子」が登場。特製ネギ塩だれと、牛タンのコリコリとした食感が特徴となっている。

「玉川精肉店」は「黒毛和牛100％ あらびき和牛餃子」、「肉玉そば越智×浅草開化楼」は「謹製 旨味肉汁餃子」、「博多八助」は「明太チーズ餃子」を提供する。

クラフト餃子フェス SAITAMA 2026

平日は11時から20時まで、土日祝日は10時から20時まで。初日の10月7日のみ13時からの開催となる。

会場はさいたま新都心 けやきひろばで、JRさいたま新都心駅から徒歩すぐ。入場料は無料で、飲食代は別途必要となる。会場内はキャッシュレス決済のみ。