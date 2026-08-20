休日に出かけた先で、職場の人を偶然見かけた経験はありますか? プライベートな時間だけに、声をかけるべきか、そっとしておくべきか迷ってしまうこともありそうです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、休日のカフェでのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「休日のカフェで後輩は何をしていた?」

休日にカフェを訪れた先輩は、偶然、職場のZ世代の後輩を見かけます。「声かけるか」と近づこうとしますが、どうやら彼は何かに集中している様子。

さて、休日のカフェで彼はいったい何をしていたのでしょうか?

① 掲示板に悪口を書き込んでいた

② 資格試験に向けて勉強していた

③ 転職サイトで求人情報を調べていた

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✅休日のカフェで後輩を発見、いったい何をしていた?……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

休日の過ごし方にも「世代差」が?

仕事への向き合い方や休日の過ごし方は、人それぞれ。とはいえ、身近な後輩が休日にも勉強している姿を目にすると、「自分とは意識が違う……」と、意識の差にちょっぴり焦ってしまうこともありそうです。

▶なお、今回の答えは② 資格試験に向けて勉強していた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!