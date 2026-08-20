元プロ野球選手の渡辺久信氏が12日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「“この人しかいない”西武No.1クローザーは『涌井秀章』その理由とは? また、台湾野球での意外な交流秘話も!!」に出演。西武の監督時代、涌井秀章を抑えとして起用した理由を明かした。

涌井秀章の男気を称賛「すごい印象残ってる」

印象に残っている抑え投手を問われると、渡辺氏は「あえて私が“抑え”って言われたときに、印象的だった抑えがいるんですよ、1人」と切り出し、涌井の名前を挙げた。

先発として実績を残していた涌井は、2012年シーズンに抑えへ転向し、30セーブを記録。当時について渡辺氏は「この年、先発で結果出なかったんですよ。全然投げられなくて極端に球も落ちてて、どうしたもんかなと。こんなんで終わるわけにいかないなと思ったときに、たまたま抑えがいなかったんですよね」と振り返った。

起用の狙いについては、「涌井に1イニング目いっぱい行かせて、目いっぱい腕を振る、150キロ投げられるんだから思い出させたいなと思って。で、涌井を指名したんですよ」と説明。さらに、「先発の長いイニングを考えなくていいから、1イニング思い切って腕振って投げてみなさいよ」と伝えたことも明かした。

翌2013年シーズンには、チームが熾烈なAクラス争いを繰り広げるなか、涌井は10連投を記録。渡辺氏は「涌井はあいつも“男”ですからね、『いける』って言うんですよ」と当時の姿勢を称賛。最後には「すごい印象残ってるんですよ。“ザ・抑え”っていう印象ですね」と、涌井のクローザーとしての存在感について語っていた。