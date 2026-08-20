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2026.08.20 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
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OUT
6番 佐々木 泰 サードゴロ 3アウト
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5番 Ｅ・モンテロ ショートゴロ 2アウト
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4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 1アウト
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7番 石伊 雄太 セカンドゴロ 3アウト
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6番 福永 裕基 サードゴロ 2アウト
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中1-0広
5番 石川 昂弥 レフトホームラン 中日得点！ 中 1-0 広
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4番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト
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3番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 3アウト
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2番 菊池 涼介 ピッチャーゴロ 2アウト
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1番 名原 典彦 セカンドゴロ 1アウト
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3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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2番 上林 誠知 ショートファウルフライ 2アウト
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1番 岡林 勇希 センターフライ 1アウト
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