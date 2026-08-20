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2026.08.20 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 1 1 1 0
広島 0 0 0 0 0
  • OUT

    6番 佐々木 泰 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｅ・モンテロ ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 石伊 雄太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 福永 裕基 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    中1-0広

    5番 石川 昂弥 レフトホームラン 中日得点！ 中 1-0 広

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 上林 誠知 ショートファウルフライ 2アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 センターフライ 1アウト

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