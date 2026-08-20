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2026.08.20 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 1 1 2 0
西武西 0 0 0 1 0
  • OUT

    6番 中村 剛也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 平沢 大河 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ａ・カナリオ サードゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    オ1-0西

    7番 中川 圭太 レフト犠牲フライ オリックス得点！ オ 1-0 西 2アウト

  • OUT

    6番 来田 涼斗 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 愛也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 大城 滉二 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト

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