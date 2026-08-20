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2026.08.20 18:00 ベルーナドーム
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OUT
6番 中村 剛也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 平沢 大河 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ａ・カナリオ サードゴロ 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 空振り三振 3アウト
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OUT
オ1-0西
7番 中川 圭太 レフト犠牲フライ オリックス得点！ オ 1-0 西 2アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 小島 大河 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 西川 愛也 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 大城 滉二 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
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