連日の猛暑、皆さまいかがお過ごしでしょうか。私はといえば……一歩も外に出たくありません。8月、猛暑。アスファルトは煮え立ち、セミの声が耳鳴りのように響く。エアコンを25度に設定し、日差しを遮断する。自宅はもはやシェルターだ。

……が、腹は減る。困ったものだ。ただ、何か作る気力もない。もとより冷蔵庫に食材もほとんどない。じゃあ外に食べに行いこうか……この照りつける日差しの中……? いやいや、無理ゲーっしょ。

こうなったらもはや選択肢は一つ。Uber Eatsである。各地で酷暑日が記録されているこの炎天下において、Uber Eatsは命綱になるはず。ということで今回は「猛暑対策」という観点からUber Eatsでひんやり夏グルメを堪能してみた。

「猛暑対策」という観点からUber Eatsでひんやり夏グルメを堪能してみた

ご飯も熱中症対策も一括完了! 成城石井をセレクト

ひとえにUber Eatsといっても、そのメニューの選択肢は幅広い。広すぎる。牛丼、カレー、ラーメン、ハンバーガー……。普段ならばどれも魅力的なメニューだが、今必要なのはそんなこってり飯じゃないんだよなぁ…。なんかこうもっと涼をとれるようなさっぱりした食事がいいんだよね。

なんだったら、食事はもちろんだけれど、冷蔵庫がほとんど空だから喉を潤してくれる飲み物や、明日以降の熱中症対策になるようなアイテムも欲しい。となると、「答え」はかなり絞られてくる。

ご飯メニューが豊富で、それとは別に保存できる飲食料品も販売している店舗となると……う～ん……。うん。……うん。間違いない。ここは「成城石井」が最適解だ。

言わずもがな、成城石井は何でも揃う食料庫。あちこちの店でバラバラに頼んで配送料をかさませるより、よっぽど賢い選択じゃないか。ということで、猛暑日に必要なアレコレを一括オーダー! さぁ、あとはエアコンの効いた部屋でダラダラ待つだけ!

そして約30分後……。

到着～ッ! 配達パートナーさん、ありがとうございます! いや～、いいものが揃ってるね～。素晴らしい。それではさっそく、今回の注文をご紹介しましょう!

「イカ墨とフレッシュトマトの冷製カッペリーニ」

まずはメインディッシュの「イカ墨とフレッシュトマトの冷製カッペリーニ」から。ふたを開けた瞬間、その視覚的なインパクトに圧倒される。全国広しと言えど、イカ墨パスタなんていうハイセンスなメニューを置いちゃうスーパーマーケットなんて、成城石井含めほんの一握りじゃないの……?

ひと口啜ると、細い麺にイカ墨の濃厚な旨みがしっかりと絡みついていて激ウマ! 麺の軽快なプツプツ食感、魚介ならではの濃厚な風味と旨み、ニンニクの香りとトマトの爽やかな酸味が重なり合い、重厚なのに後味は驚くほど軽やかだ。

夏バテで落ち気味だった食欲が、一口ごとに目を覚ましていくのがわかる。冷たいカッペリーニが喉を通るたび、体内の熱がスッと引いていくような感覚だ。夏バテ気味の胃袋が喜んでいるのがよくわかるぜ……!

「夏野菜と山形県産大豆の冷やし揚げ出し豆」

サイドメニューとして選んだのは「夏野菜と山形県産大豆の冷やし揚げ出し豆腐」。通常なら熱々メニューとして楽しむ揚げ出し豆腐を、あえて「冷やし」で食べるという風流な選択である。見るからに野菜もたっぷりで彩りも美しい。食欲が湧かないときこそ、ちゃんと栄養を摂らないとね～。

山形県産の大豆を使った豆腐は箸で持つとずっしりと重く、口に運べば大豆の甘みがダイレクトに広がる! 表面の衣が、冷たい出汁をたっぷり吸い込んでいて、噛むたびにじゅわっと旨みがあふれ出す。うめぇ～……。

冷たい出汁をたっぷり吸い込んでいる

ふんだんに盛られた夏野菜の存在感も特筆。なす、オクラ、かぼちゃ、トマト……どれも素材の味を活かした絶妙な火入れで、シャキシャキとした食感が心地いい。出汁の利いた優しい餡が、全体を品よくまとめ上げている。いや～、これならいくらでも食べられそうだわ。

「ドバイチョコ風もち」

そして、お待ちかねのデザートタイム。成城石井自家製の「ドバイチョコ風もち」である。なんかこれ、結構バズってるらしいね。ちょっと前に、Uber Eatsで注文しようとしたら売り切れていたもん。

見た目は小ぶりで上品なチョコレート菓子だが……。ひと口噛んだ瞬間の衝撃たるや……! めちゃくちゃうめぇ～～～! チョコ風味のおもちのふんわり&もちもち食感がまず完璧だし、中からもカダイフ(細い麺状の生地)のサクサクッとした小気味よい食感が弾ける。

チョコの苦味、ピスタチオの香ばしさ、カダイフの軽快なリズム、そしてお餅のもちもち感。これらが口の中で一体と化し、これまでにない極上スイーツへと昇華。本場のドバイチョコはかなり甘いと聞くが、そこはさすがの成城石井。日本人の舌に合わせた程よい甘さに調整されており、ピスタチオの濃厚な風味がしっかり主役を張っている。こりゃあバズるわけだ……。

熱中症対策アイテムも抜かりなくオーダーできる!

ついでに、水分補給&セルフケアアイテムもゲット! ご存知、「CHABAA 100%ジュース ウォーターメロン」はもうスイカそのもの。砂糖を一切使っていないというのに、驚くほど甘く、それでいて後味はスッキリ。スイカに含まれるリコピンやミネラルが、乾いた細胞の一つひとつに染み込んでいくかのようだ。

熱中症対策アイテムもまとめて購入

さらに、「成城石井 生姜10倍エクストラスパイシージンジャー」。強烈な生姜のキックが本格的で、大人の好みにばっちりハマる! 生姜は発汗を促し、発汗は体温を下げるので、まさに夏に最適。

ついでに頼んでおいた「大丸本舗 塩クエン酸入りぶどう糖」と「加藤製菓 国産うめ飴」。これらは、どうしても外に出なければならないときのためのお守り代わりである。成城石井がセレクトする飴やサプリは、原材料がシンプルで信頼できる。特に国産うめ飴の塩気と酸味のバランスは絶妙。これで、不意の外出への備えも万全だ。

Uberは猛暑を乗り切るための選択肢の一つ

暑さが厳しい日は、不要不急の外出は本当に控えたほうがいい。普通に危険だし、もし道端で倒れでもしたら他人様にまで迷惑をかけてしまう。猛暑を乗り切るための選択肢の一つとしてUber Eatsがあるということを覚えておいて損はないだろう。