東京・日本橋に本店を構える「日本橋海鮮丼 つじ半」をご存じだろうか? この店の看板メニュー「ぜいたく丼」は、インパクト抜群のビジュアルと驚異的なコストパフォーマンスが人気で、メディアに度々取り上げられる逸品である。

当然、ランチ時ともなれば長蛇の行列が当たり前なのだが、実はこの「ぜいたく丼」を並ばずストレスフリーにいただける裏技があるらしい。マジかよ! そんなウルトラCがあっていいのか? 今回はそのうわさが本当かどうかを検証してみよう。

「お店と同じ価格」で食べられる理由

結論を先に言おう。並ばずに食べれた。しかも店舗と同じ価格で、だ。その理由はUber Eatsが今年の3月から展開を開始した「お店と同じ価格」だ。読んで字の如く、店舗と同価格でUber Eatsが利用できるというお得なサービスなのだ。

お店に出向く手間を省く分、多少料金が上乗せされるのは仕方がない。むしろ、当然だ……と受け入れてきたのに、なぜか店頭価格に据え置いてくれるのだという。「えっ、なんでそんなに優しいの? なんか裏があるの?」なんて疑うのも無理のない話だよね。

Uber Eatsに限らず、宅配サービスはやや割高になるのが常だ。タイム イズ マネー。自分の時間を削らず、わざわざ届けてもらうのに同じ値段なんて言われたら、疑惑の目を向けたくなるのも当然である。

調べてみたところ、すべての店舗が同一価格で提供しているわけではなく、「店頭価格オファーキャンペーン」に参加した飲食店のみが対象となるようだ。そして店頭価格で提供している店舗は不定期に変わるという点にも注意が必要だろう。

「お店と同じ価格」で「つじ半」の海鮮丼をオーダー

さっそくUber Eatsアプリでポチポチッと調べてみたところ、店頭価格で提供している店舗を多数発見!

……うわっ! マジか、本当に「日本橋海鮮丼 つじ半」もあるじゃん! これまで何度も日本橋の本店を訪れるも、お店の前はいつも長蛇の列。「次回こそは……」と肩を落として踵を返すのがテンプレとなっていた。

「お店と同じ価格」サービスは、送料やサービス料こそ別途かかるものの、商品自体の値段はお店と同じ。つまり、「並ばずに、同じ値段で、大人気の丼が食べられる」という構造である。そんなウマい話、本当にあるのか? と思ったら……

ガチだった! ガチでお店と同じ1,850円で「ぜいたく丼(竹)」が届いた! 容器代や保冷剤とかが別途かかっている分、むしろ店側は損しているのでは……? やや申し訳なさすら覚えつつ、蓋を開けてみると……

おおっ……。豪華だし、綺麗。色とりどりの海鮮がぎっしりと敷き詰められた、唯一無二の映えるビジュアルだ。ヤバい。めちゃくちゃウマそう。ご飯とは丁寧にセパレートされているのもめちゃくちゃありがたい。

さっそく、これを丼の上に移し替えれば……

美しい……!!!! かつてグルメリポーターの彦摩呂さんが海鮮丼を「宝石箱」に例えた気持ち、今ならものすごく共感できる。しかも、横から見たらわかりやすいけど……

お刺身マウンテンがこんもりと

だいぶボリューミー! それではさっそく、黄味しょうゆを刺身にタラ～っとかけて……

いただきますッッッ!!!!!!

……あああ……ウマァ～～～……!!!! こんなに美味しいのか……。つじ半の「ぜいたく丼」は、こんなにもウマいのか……!

まぐろ赤身、中落ち、えび、イカ、つぶ貝、ミル貝、いくら、きゅうり、数の子……などなど、豪華な食材が贅沢に使われているらしいが、めちゃくちゃウマい。食感も味わいもひと口ごとに目まぐるしく変わり、それでいて常に重層的な海鮮の旨みが押し寄せる。

しかも、具もご飯もかなりボリュームがある。この幸せが長く続くというのは、マジでめちゃくちゃ嬉しい。食べても食べても、まだある。なにこれ、最高じゃん。

海鮮丼といえば、忘れてはいけないのが途中で出汁をかけて「〆のお茶漬け」にする流れね。「つじ半」でも言わずと知れたこの勝ちパターンを堪能できるのだが、Uber Eatsできっちり再現できているよ……!

温かい出汁を注いだ瞬間、なんとも言えない芳醇な香りが立ち上がり、一気に表情が変わる。鯛の出汁らしいが、これがまた尋常じゃないくらい濃厚で激ウマ! もはやえびの出汁なんじゃないかと思えるくらい旨みが凝縮されていて、めちゃくちゃコクがあり、味わい深い。

並ばないで有名店の味を食べるという至福

ヤバい、幸せすぎる。そりゃあ行列にもなるね。並んででも食べたい気持ち、わかる。この丼にはその価値がある。でも、Uber Eatsを使えば、自宅で、好きなタイミングで、同じ価格で食べられる。この「並ばない価値」もめちゃくちゃデカい。

もちろん、店で食べる臨場感や空気感は唯一無二だ。でも、「今日は楽したいけど、ちゃんと美味しいものが食べたい」という日に、この選択肢があるのはかなりありがたい。「お店と同じ価格」のサービスは「Uberはちょっと高い」という先入観がある人ほど刺さりやすいだろう……!