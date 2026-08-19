







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、クローザーを務めるエドウィン・ディアス投手が負傷者リスト（IL）に入った。今季一時離脱を強いられた右肘故障ではなく、首の炎症によるものだというが、今後の調整には時間をかけた方がいいかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ディアスは右肘遊離体の除去手術から7月末に復帰。ただ、そこから9登板で11失点を喫するなど明らかに精彩を欠いており、配置転換を求める声も上がり始めていた中でのIL入りとなった。



同メディアは「彼は復帰以降はひどい状態が続いており、8月はセーブ失敗が3度、さらに、セーブ機会ではない場面でも2度、内容の悪い登板があった。全体的に制球が安定しておらず、さらに重要なことに、球の変化量や回転も十分ではなかった。そのため、空振りを奪うことも、打者に芯で捉えられるのを避けることもできていなかった」と現状に言及。



続けて、「彼は自身のパフォーマンスが低下していた原因について、投球動作における姿勢に問題があったとしている」としつつ、「理想を言えば、少なくとも彼には時間をかけて、メカニクス上の問題を修正する機会を与えた方がいい。首に何らかの問題があるのであれば、それが投球フォームの不調を説明する一因になるかもしれないが、最終的には彼自身がフォームを修正し、安定させられるかどうかにかかっている」と記している。











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