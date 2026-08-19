「球団記録に並ぶ」村上宗隆とバルガスの破壊力抜群コンビ！　102敗の昨季…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、ミゲル・バルガス内野手と破壊力抜群の打撃コンビを形成している。1試合で2人揃っての一発は今季すでに10度目になったと、米メディア『ワールド・ベースボール・ネットワーク』が報じた。

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これはホワイトソックスの球団記録に並ぶ数字で、2003年のフランク・トーマスとカルロス・リー、2006年のジム・トーメとジャーメイン・ダイ、2017年のルイス・ロバートJr.とジェイク・バーガー以来の快挙である。



村上に関しては昨オフ、三振の多さを敬遠する球団が多い中、ホワイトソックスが2年総額3400万ドル（約54億円）の契約で獲得した経緯がある。



当初は懐疑的な見方も一部にあったが、今シーズンはここまで通算29号本塁打を記録し、打率.234ながらOPSは.917をマークするなど、勝負強さが際立っている。



獲得を決めた編成陣の判断は、結果的に正しかったと言えそうだ。



同メディアは村上について「打率は.234だが、OPSは.917に達している。



三振は多いものの、四球は100パーセンタイルだ」と評している。











バルガスも前シーズンの16本塁打から一気に数字を伸ばし、今シーズンはすでに28号に到達した。



両選手とも今シーズンのオールスターに選出され、ホワイトソックス打線の中心として存在感を放つ。



昨季102敗を喫したホワイトソックスだが、今シーズンは一転してポストシーズン進出が確実視される戦いぶりを見せている。



村上とバルガスの破壊力あるコンビが、その変貌を支える原動力になっていると言えるだろう。



両者の相乗効果は今後もチームの得点力を押し上げる鍵になりそうだ。



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