







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手は、19日（日本時間20日）に予定されていたロサンゼルス・エンゼルス戦の先発の座を、この日メジャー初昇格を果たした23歳の右腕イーサン・ペッコ投手に譲ることになった。今季15登板で自責点5.29、与四球は9イニングあたり5.8個という厳しい数字が続いており、ジョー・エスパーダ監督の判断によるものだと、米紙『ジ・アスレチック』が報じている。

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同紙によると、ペッコは3Aで防御率4.94ながら内容の良い投球を続けており、あるライバル球団のスカウトは「理想を言えば2027年シーズン向きの人材だ」としつつも「だが間違いなく、アストロズには他に選択肢がない」と評したという。



今井は今オフ、アストロズがNPBから直接獲得した初の日本人選手で、総額5400万ドル（約85億9000万円）を保証され、エース格ハンター・ブラウン投手を支える先発の柱として期待されていた。



しかし、今季は15登板中8度も5回を投げ切れず、8月に入ってからは18日間でわずか2度の登板にとどまっている。



7月末にはブルペンへの配置転換も経験。エスパーダ監督は当時「短期間の措置にしたい」と話していたが、まだ先発復帰の兆しはない。



今井は「思ったより大変だった。



何もかもが新しく、一つひとつ試しながら適応の仕方を探るしかない」と話し、球場ごとに異なるマウンドの質や長距離移動、食事の時間帯の違いなどに戸惑いを見せてきた。











エスパーダ監督は今井について「彼との会話は良好だ。



チームの勝利のためにできることは全てやってくれている。



今の状況では、引き続きブルペンで力を貸してもらうことになる」と述べ、当面はリリーフでの起用を続ける方針を明かしている。



今井は、先発から外された現実を受け止めており「2位と3位がすぐ後ろに迫っているので、これらの試合に勝たなければなりません。



だからこそ、チームの決断を本当に理解しています」と述べた。



今後に向けては「今年はルーキーイヤーです。



もちろん結果を出さなければなりませんが、2年目、3年目にスムーズに進むように、色々なことを経験して適応していく必要があります。



今はとにかく色々なことを試して、良い結果を出せるように頑張りたいです。



2年目、3年目にはローテーションに戻って、NPB時代のような活躍をしたいと思っています」と、抱負を語っている。



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