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中日ドラゴンズの川越誠司は19日、HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われたファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「4番・指名打者」で先発出場。4回に逆方向へのタイムリー二塁打を放った。







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川越らしい力強い打球だった。0-4と4点を追う4回、無死一塁の場面で打席に立った川越は、オイシックス先発・南波秀と対峙した。



カウント0-2と追い込まれた状況から、3球目のシュートを逆方向へ弾き返した。鋭いライナー性の打球は左翼へ抜け、一塁走者が一気に生還。川越自身も二塁へ到達し、反撃の1点をもぎ取るタイムリー二塁打となった。



川越は北海高、北海学園大を経て2015年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団。投手としてプロ入りしたが、その後に外野手へ転向すると、パンチ力のある打撃を武器に一軍で出場機会をつかんだ。2023年途中にはトレードで中日へ加入した。



ファームではここまで27試合の出場で打率.229、1本塁打、4打点をマークしている。



第1打席では空振り三振に倒れたものの、続く打席では追い込まれてから逆方向へ強烈な一打。持ち味である力強い打撃を披露し、4点を追うチームに反撃のきっかけをもたらした。











34歳の強打者が放った“らしい”一打は、一軍で再び存在感を示すためのアピールとなった。



























【動画】逆方向への“らしい”打球…！川越誠司、左翼へ強烈なタイムリー二塁打

DAZNベースボールのXより













それは君がみた光



逆方向へのらしい打球

川越誠司がタイムリー2ベース



⚾️オイシックス×中日（ファーム）

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【了】