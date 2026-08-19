「球速は出ていた」菊池雄星、故障明けで次回はメジャー登板へ！？　エン…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、4月29日から左肩の炎症で故障者リスト（IL）入りしており、19日（日本時間20日）までにマイナーでのリハビリ登板を終えた。結果は本人の期待には届かなかったが、次回はメジャーで先発する見通しだと、米メディア『フィールドレベル・メディア』が報じている。

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菊池は傘下1Aランチョ・クカモンガでの直近のリハビリ登板で4回2/3を7安打8失点と大きく崩れた。



それでもエンゼルスを率いるカート・スズキ監督は「結果はおそらく本人が望んだものではなかったが、球速は出ていたし、その他の指標も問題なさそうだった」と答えている。



エンゼルスは菊池の復帰に合わせ、6人ローテーションの導入か、他の投手を外すかの検討を進めているという。



スズキ監督は「今後数日で複数のシナリオを詰め、何かしら発表できるはずだ」と話し、近く方針を固める構えだ。



菊池がILから復帰するにあたり、球団側も慎重に受け入れ態勢を整えている段階だ。











米紙『オレンジ・カウンティ・レジスター』のジェフ・フレッチャー記者もSNSに「菊池の次回登板はメジャーになる。



エンゼルスはまだ6人ローテーションを検討するか、別の投手を外すか思案している」と投稿し、復帰が近いことを伝えている。



菊池が復帰を目指す中、エンゼルスは19日からヒューストン・アストロズとの3連戦をヒューストンで戦う。



菊池が戦列を離れて以降、エンゼルスの先発陣は台所事情が厳しく、同選手の復帰は投手起用の選択肢を広げる意味でも重要だと言えるだろう。



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