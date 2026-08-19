







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは先発陣の故障が相次いでおり、その影響がブルペンにも及んでいる。大谷翔平選手、タイラー・グラスノー投手に加えて、ジャスティン・ロブレスキ投手も離脱したことで、救援陣は通常より少ない人数での運用を強いられている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が報じた。



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大谷も7月3日（日本時間4日）を最後に登板しておらず、左膝と右上腕二頭筋の問題によって投球を中断している。ただし、球団は今季中に再びマウンドへ戻れるとの見方を維持している。



大谷をはじめとする先発投手の離脱は、ローテーションだけの問題ではない。ドジャースは6人制ローテーションを採用しているため、大谷が登板できなくなった後もブルペンは7人体制となり、救援投手が1人少ない状態で試合を進めている。



先発陣が完全にそろうまで、ブルペンには引き続き負担の大きい運用が求められる。ただし、ブレイク・スネル投手の復帰に加えてグラスノーや大谷も復帰を目指しており、投手陣全体が正常化する兆しも見え始めた。



疲労が見える救援陣だが、ジャック・ドライヤー投手は「当然、ブルペンが1人少ない影響は顕著に感じられる。しかし、大谷は世界最高の選手であり、これまで数え切れないほどチームを救ってくれた。だからこそ、ブルペンとして自分たちの役割を果たし、その点でチームを支えられるのは良いことだ」と言及した。











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