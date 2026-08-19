







不振に苦しんでいた2番バッターが、準々決勝の大舞台で目を覚ました。智弁和歌山（和歌山）は仙台育英（宮城）を11-3で下し、5年ぶりのベスト4進出。18安打を浴びせた強力打線の中で4安打を放ったのが、荒井優聖だ。県大会準決勝から4試合連続無安打。それでも中谷仁監督は前日の練習で「明日は荒井が活躍するから」と声をかけていた。指揮官の言葉通り、“日替わりヒーロー”となった荒井が長いトンネルを抜け出した。（取材・文：野口航志）







「そろそろ打たないと」ついに目覚めた2番・荒井優聖



待ち望んだ一本に、ようやく胸をなで下ろした。



「とりあえず一本出たってことで、すごいホッとしました」



智弁和歌山が仙台育英を11-3で破り、5年ぶりのベスト4進出を決めた。18安打を浴びせた打線の中で、4安打と存在感を放ったのが2番・荒井優聖だ。



大会前から中谷仁監督が選手たちに伝えてきた言葉がある。



「日替わりでヒーローが出れば勝てる」



初戦、2回戦となかなか結果が出なかった荒井にとって、この日はようやく巡ってきた“自分の番”だった。



「自分は1回戦、2回戦と全然（結果が）出なかったんですけど、自分が日替わりヒーローになれて良かったです」



実際、不振は甲子園に入ってから始まったものではなく、県大会準決勝から4試合連続無安打。さらに昨夏の甲子園・花巻東戦も無安打だったため、甲子園では3試合続けて快音から遠ざかっていた。



「あまりノーヒットっていうことが少ないまま、1、2年半過ごしてきたので。さすがにそろそろ打たないとなっていう思いはすごくありました」



勝ち上がるチームとは対照的に、自身の結果はついてこない。悔しさは当然あった。それでも「チームのみんなが打って勝ってくれていた」と、仲間と共に前を向いて戦った。



もちろん、ただ復調を待っていたわけではない。

















「もうちょい」と振り続けたバット…“間”を修正して取り戻した感覚



普段なら20分ほどで切り上げる打撃練習を、30～40分ほどまで延ばした。周囲が練習を終えていく中でも「もうちょい」とバットを振り、自分の感覚を探した。



修正したのは足を上げてからの“間”だった。



「悪い時は足を上げて、すぐ足がついてしまう。そこの間をちょっと長くして、しっかりボールを見えるようにしました」



大坊周司コーチから「横の時間が短いから、少し長くしてみたら」と助言を受け、試行錯誤を続けた。



一方で、指揮官は必要以上に心配していなかった。



「あれもこれもって、自分でね。（荒井は）完璧主義なので」



そう荒井を評する中谷監督は、練習を続ける姿を見て「早よ（練習を）上がれ、早よ上がれ」と声をかけていたという。「何かきっかけ一つで、こういう結果になるのはイメージできていた」と復調を信じていた。



そして試合前日。打撃練習の順番を待っていた荒井のもとへ中谷監督がやってきた。

















「今日こそは」荒井の背中を押した“中谷監督の一言”

[caption id="attachment_284555" align="alignnone" width="1200"] 智弁和歌山の中谷仁【写真：産経新聞社】[/caption]





「明日は荒井が活躍するから」



その一言に背中を押された。



「ずっと2回戦、3回戦って監督の期待を裏切っていたと思うので、今日こそは、という感じで打てました」



予言は現実となった。



この日の荒井は4安打。右方向への打球も目立ったが、引っ張ることを意識したわけではない。中谷監督も「ボールに逆らわず打った結果」と説明する。荒井自身も余計なことは考えず、「ゾーンに来た球を振る」ことに集中した。



「やっとチームの勢いに乗れたかなと思います」



その荒井を2番に置くことにも、智弁和歌山打線の怖さが表れている。



「監督から『2番に置いているけど、4番のようにしっかり打って、ランナーがいる時は打点を稼いでほしい』と言われている」



だから「つなぐ」だけではなく、1番・長友悠成が出れば「返したんねん」という気持ちで打席に立つ。この日は長友が突破口を開き、荒井らが続いた。初回から5点を奪うと、その後も攻撃の手を緩めなかった。



選抜出場を逃してから、中谷監督が掲げてきたテーマは「打ち勝つ」ことだった。フィジカルを鍛え、スイング量を増やし、打撃のメカニックとも向き合ってきた。その成果が強豪・仙台育英を相手に18安打11得点という形で表れた。



日替わりで現れるヒーロー。この日は、長いトンネルを抜け出した荒井だった。



中学時代は茨城の取手リトルシニア出身。その後輩たちが、17日に行われた中学硬式野球日本一を決めるジャイアンツカップを制した知らせにも刺激を受けたという。



「（優勝の知らせを聞いて）自分も絶対、甲子園で優勝したろうっていう思いがより強くなりました」



ようやく目覚めた2番打者。智弁和歌山が目指す頂点へ、荒井のバットもここからさらに勢いを増していく。



（取材・文：野口航志）



















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