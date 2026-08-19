







横浜（神奈川）が花巻東（岩手）との準々決勝を制し、夏の甲子園4強入りを決めた。マウンドで勝利を呼び込んだのはエース・織田翔希。打者の反応を見ながら配球を変え、強力打線を封じ込んだ。その投球の根底にあったのは、前日に訃報が届いた元監督・渡辺元智さんから授かった「視野を広く持つ」という教えだった。恩師への思いを胸に戦った横浜。あと2勝となった頂点を目指す。（取材・文：野口航志）







「球速じゃなくて、抑える」打者を見ながら変えた配球



横浜が、再び夏の甲子園4強へとたどり着いた。



準々決勝で花巻東と対戦した横浜は、序盤から好守も飛び出す引き締まった展開の中で主導権を握った。3回には左翼・江坂佳史が本塁への好返球で失点を阻止。4回には先制に成功し、その後も着実に得点を重ねて花巻東を振り切った。



マウンドでそのリードを守ったのが、エースの織田翔希だ。



「どんな形であれ、勝ちをつかめるようなピッチングができたかなと思います」



直球で押すだけではなかった。試合の中で打者の反応を見ながら、変化球の割合を増やした。特にカットボールが効果を発揮。捕手の脇山魁音ともコミュニケーションを取り、相手打者の反応を確認しながら組み立てを変えていった。



「試合前ももちろん話しますけど、本当に試合中がすごく大事。コミュニケーションを取りながら、打者のリアクションを見て、それに合わせて投げ分けている」



球速が話題に上がるが、本人は気にしない。



「球速が出たにしろ、制球が乱れていた。球速じゃなくて、抑えるというところに執着して勝ち残りたい」



その冷静な投球の根底には、前日に亡くなった横浜元監督・渡辺元智さんから授かった教えがあった。

















「自分の投球ばかりを追いかけず…」渡辺元智さんから授かった教え

[caption id="attachment_279037" align="alignnone" width="1200"] 横浜・織田翔希【写真：産経新聞社】[/caption]





「一番は『視野を広く持つ』。この言葉が自分としてはすごく今に生きています」



渡辺さんからは「自分の投球ばかりを追いかけず、対相手で考えろ」と教えられてきたという。調子が悪かった試合の後には、すぐに連絡をもらうこともあった。



訃報を知った時は「現実が受け止められなかった」と振り返る。それでもマウンドでは特別なことをしようとはしなかった。



「いつもと変わらずにしないと、というのも考えていました」



その言葉通り、初回から打者を観察し、自分の投球だけに意識を向けることはなかった。



「初回から視野を広く持ちながら、バッターを見ながら配球することができた」



恩師から教わった言葉を、甲子園のマウンドで体現してみせた。



そして「相手を見る」野球は守備にも表れた。

















「たった2メートルで勝敗が変わった」好返球を生んだ横浜の準備



3回2死一、二塁。花巻東・古城大翔の左前打を捕球した江坂が本塁へノーバウンドの好返球を見せ、二塁走者を間一髪のクロスプレーで刺した。甲子園が大きく沸いたビッグプレーだったが、偶然ではなかった。



村田浩明監督は花巻東が低い打球を打ってくると読み、左翼手を通常より約2メートル前に守らせていたという。



「あれが本来なら2メートル後ろ。たった2メートルで勝敗が大きく変わったところかなと思います」



さらに村田監督は、投手陣に普段から「日本一の野手が守っているんだから、思い切って投げろ」と伝えている。織田も「すごく安心して投げられる」と野手への信頼を口にした。



投手が打者を見て、捕手と考え、野手がその後ろを守る。渡辺さんが織田に伝えた「視野を広く持つ」という言葉は、この日の横浜の野球にそのまま出ていた。



試合後、小野舜友主将は亡き恩師への思いを口にした。

















「あと2勝、優勝という形で」亡き恩師へ誓う日本一



「（渡辺）監督さんは絶対に『優勝、優勝』というふうに空から自分たちに言葉をかけてくれていると思う。何が何でも優勝して、監督さんに恩返しできるのは自分たちしかいない。あと2勝、監督さんに優勝という形でプレゼントしたい」



村田監督も渡辺さんについて「勝ったら次っていう人」と振り返る。



「まだベスト4なので。『すぐ次、切り替えろ』って言ってくれていると思う」



勝利の余韻に浸ることなく、横浜は次へ向かう。



あと二つ。その先にある日本一こそが、受け継いできたものを証明する最高の恩返しになる。



（取材・文：野口航志）



















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【了】