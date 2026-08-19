







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、2年連続サイヤング賞のタリック・スクーバル投手を獲得した。同投手は加入後まだ白星がない状況が続いているが、米メディア『ファンサイデッド』は、本人ではなく打線の責任が大きいと厳しく指摘している。



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スクーバルはドジャースではここまで3試合に登板。1戦目は6回2失点、2戦目は5回3失点、3戦目は6回2失点（自責1）と一定の投球を見せているが、0勝2敗と未勝利が続いている。



同メディアは「スクーバル加入によって、ドジャースがさらに強くなったことは間違いない。しかし、それでもワールドシリーズ（WS）制覇が保証されたわけではない。そのことは、彼の登板試合を見ればよく分かる。ドジャース打線は最も重要な『得点』という部分で、彼を十分に援護できていない。どれほど彼が好投しても、点を取らなければ野球の試合には勝てない」と言及。



続けて、「スクーバルをはじめとする豪華な先発ローテーションは、相手打線を圧倒する力を持っている。ただ、失点を抑えることは勝つために必要な仕事の半分にすぎない。打線が得点できなければ、どれだけ投手陣が好投しても勝つことはできない。実際、7月1日以降のドジャースは18勝20敗。先発が質の高い投球を見せていても、なかなか勝利につなげられない状況が続いている」と記している。











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