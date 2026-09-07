みずほ銀行は9月7日、個人ビジネスにおける新しい統合プロモーション「いつでも どこでも 安心、おトク。『ナットク!みずほ』」を開始した。

同行が行った「お金に関する意識調査」によると、近年生活者のお金に関する悩みは「収入の少なさ」といった量の悩みから、「資産運用」や「将来に備えた貯め方」といったお金の使い方など、質の悩みへと変化している。しかしその一方で、情報過多により「何が正解かわからない」と選択に迷う人が過半数を占める現状も浮き彫りになった。

同行は、「個人のお客さまの豊かな人生の実現」という「志」のもと、こうした判断のストレスや煩わしさを取り除く「利便性」と、将来への安心感や豊かさをもたらす「利得性」の提供を目指している。複雑化していたサービスを解きほぐし、誰もが"納得"して最適な選択ができるよう、個人向けの口座開設・預金・カードサービス、キャンペーンを束ねた統合プロモーションを開始する。「いつでも どこでも 安心、おトク。」を掲げ、リアル・デジタル・リモートの3チャネルにおける「利便性」の進化と、「増える」「貯まる」といった「利得性」の進化を図る。

最大50,000円相当がもらえる「秋トクキャンペーン」

9月7日～11月12日には、最大50,000円相当がもらえる「秋トクキャンペーン」を実施する。

みずほ銀行の新規口座開設などでは、最大30,000円相当のみずほポイントを進呈する。みずほ楽天カードへの新規入会&各種条件を達成すると、みずほポイント10,000ポイントと楽天ポイント最大5,000ポイントの計最大15,000円相当を進呈。みずほ銀行の給与受取口座指定等で5,000円相当のみずほポイントを進呈する。

秋トクキャンペーン

「貯蓄預金」は預けるだけで金利2倍

「貯蓄預金」は、定期預金とは違って出し入れが自由にもかかわらず、金利は普通預金より好条件。しかも預入金額に応じて金利がステップアップするシステムで、残高が10万円以上なら、普通預金よりも有利な金利が適用される。

9月7日からは、エントリー不要で、預けるだけで金利が2倍になるキャンペーンを実施する。金利アップ期間は9月14日～12月13日。

また、期間中に新規で貯蓄預金口座を開設した人を対象に、抽選で3,000名へみずほポイント1,000ポイントを進呈する。新規貯蓄預金口座開設の申込期間は9月7日～12月13日。

貯蓄預金キャンペーン

「みずほ楽天カード」はいつでもどこでも還元率2%

年会費永年無料のみずほ楽天カードは、みずほポイントと楽天ポイントがダブルで貯まる「ダブルポイント」が特徴。「初年度限定」や「還元上限」といった諸条件を撤廃し、シンプルで分かりやすく、おトクに利用できるよう、いつでもどこでも還元率2%に生まれ変わる。

みずほ楽天カード

宝くじ付き定期預金キャンペーン

9月18日～11月30日には、定期預金(みずほスーパー定期・1年もの)の預け入れで、宝くじを最大100枚進呈する「宝くじ付き定期預金キャンペーン」を実施する。対象の定期預金100万円ごとに宝くじを20枚進呈する。進呈する宝くじは、2027年発売のドリームジャンボ50枚＋年末ジャンボ50枚を合わせて最大100枚の進呈となる。エントリーから預け入れまではスマートフォンで完結する。

宝くじ付き定期預金キャンペーン

ATM時間外手数料や他行宛振込手数料が0円

「みずほマイレージクラブ」では、会員を対象に、みずほ銀行やイオン銀行のATM時間外手数料を無料とするほか、「みずほダイレクト」からの他行宛振込手数料を月3回まで無料とする。